Guillermo Padrés sale rumbo a juzgado; marinos escoltan auto

Las autoridades lo reclaman por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de precedencia ilícita

CIUDAD DE MÉXICO (10/NOV/2016).- El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, salió de las instalaciones de una radiodifusora -donde acudió a brindar una entrevista-, rumbo a un juzgado con la finalidad de comparecer y entregarse a las autoridades que lo reclaman por los delitos de defraudación fiscal y operaciones con recursos de precedencia ilícita por un monto superior a los ocho millones de dólares.

Afuera de las instalaciones del medio de comunicación, dos camionetas de marinos esperaban al ex gobernador y escoltaron su vehículo al salir.

Previamente, Padrés, aseguró que se presentaría a comparecer ante un juez, donde se entregará para responder a las órdenes de aprehensión en su contra.

El ex mandatario se presentó en el programa de Ciro Gómez Leyva, en donde rechazó que haya intentado fugarse de las autoridades.

"Voy a demostrar mi inocencia, en ningún momento he estado huyendo, sin poder conocer de qué se me acusaba, al enterarme, me queda muy claro que hay mala fe, que es un tema político", dijo.