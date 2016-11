Guillermo Padrés se presentará ante un juez este día

El ex gobernador de Sonora decide entregarse a la justicia para demostrar su inocencia

GUADALAJARA, JALISCO (10/NOV/2016).- El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, se presentará ante un juez este miércoles para enfrentar los cargos que se le imputan, decisión que calificó como "la más difícil de mi vida".

En una entrevista presencial para Radiofórmula, el ex mandatario panista reiteró que es inocente y que las acusaciones en su contra son falsas, y que por ello ha decidido enfrentar los cargos y comparecer ante un juez ''con la frente en alto''.

Padrés aprovechó para denunciar que desde el 2014 ha sido víctima de una persecución política. El ex gobernador, quien tiene tres averiguaciones en su contra, aseguró que demostrará su inocencia, pues le queda muy claro que es un “perseguido político”. Detalló que en abril del 2015 se había presentó ante la PGR y se le había negado conocer los expedientes entonces abiertos.

Además, el sonorense acusó a la Procuraduría de presentar documentos “rasurados” ante el juez, ya que él presentó las pruebas necesarias para demostrar su inocencia y no éstas no fueron enviadas.

Padrés, quien insiste en que no hay ningún delito, aseguró que no huye de la justicia, “sino en espera de conocer de qué se me acusaba”.

“Me queda muy claro que hay mala fe”, y añadió que las acusaciones en su contra son “un tema político” de un partido que “quiere emparejar cartones” ante los últimos escándalos de corrupción de otros ex gobernadores.

Ante esto, el ex mandatario añadió que presentará una demanda contra la ex procuradora Arely Gómez por abuso de autoridad y omisiones. También la denunciará ante la SFP, dependencia de la cual ahora es titular.

Ante la posibilidad de enfrentar la cárcel en cuanto se presente ante el juez este miércoles, Padrés admitió que no está preparado para la prisión. "No sé a qué me voy a enfrentar. Pero sé que lo tengo que hacer y sentar un precedente de buena fe y mi voluntad para probar que soy inocente", indicó.