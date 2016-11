Ediles liberan San Lázaro; mañana debaten presupuesto

Los munícipes dejaron una comisión de alcaldes dentro para que los representen este jueves en el debate

CIUDAD DE MÉXICO (09/NOV/2016).- La noche de este miércoles, los alcaldes y campesinos que mantenían tomados los accesos principales de la Cámara de Diputados y las oficinas de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, ya las liberaron.

Primero, se retiraron los simpatizantes de los alcaldes y campesinos que estaban alrededor de la Cámara de Diputados y que no permitían el acceso de los empleados y visitantes.

Posteriormente, los 70 alcaldes que mantenían tomada la Comisión de Presupuesto de San Lázaro fue liberada después de que los presidentes municipales entregaron sus proyectos y se comprometieron a revisarlos.

Los presidentes municipales dejaron una comisión de alcaldes dentro de San Lázaro que se encargarán de representarlos este jueves en el debate, y en su caso, aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Universal informó el martes que un grupo de alcaldes, de la Coordinadora Nacional de las Autoridades Locales del PRD, se apoderó de las oficinas por la vía pacífica.

En entrevista, Raúl Tadeo, presidente municipal de Cuatla, Morelos, informó que la toma fue de manera pacífica y no hubo empujones, ni agresiones, simplemente entraron a la oficina que encabeza Alfredo del Mazo poco a poco y se plantaron en la sala de juntas y en la sala de espera para recibir una respuesta.

Tadeo informó que después de la toma de las instalaciones no han tenido diálogo con los legisladores, ni autoridades, pero afirmó que no vienen a pedir dádivas, ni favores, es una exigencia a la que tienen derecho. Anunciaron que no se van a mover de aquí hasta que no reciban una solución.