Anaya y Zavala dialogan sobre unidad en el PAN

Ambos destacan que es indispensable que Acción Nacional se mantenga unido y fuerte

CIUDAD DE MÉXICO (09/NOV/2016).- Tras su encuentro privado con Margarita Zavala, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés informó que estaría dispuesto a ceder espacios en los spots del partido a la ex primera dama del país y otros actores políticos panistas.



En entrevistas por separado, Margarita Zavala advirtió que frente al contexto nacional e internacional, el PAN más que nunca debe ser la alternativa frente a los discursos que dividen y ante la tentación del populismo que se vive en el país y el mundo.



Anaya Cortés comentó que coincidió con Margarita Zavala en que es indispensable que el PAN esté unido y fuerte, pues sólo así el partido podrá ser útil a México y cumplir con responsabilidad con sus objetivos.



"Le expresé a Margarita mi total y absoluta apertura para revisar cualquier aspecto que abone en ese sentido: hacia la unidad y la fortaleza de Acción Nacional. Hace unos días me reuní también con Rafael Moreno Valle. Vamos a seguir dialogando y me voy a reunir nuevamente la próxima semana con Margarita Zavala, seguramente para entrar en detalles más específicos que la reunión del día de hoy".



A pregunta expresa de si cedería espacios en los spots de Acción Nacional a Margarita Zavala, Ricardo Anaya enfatizó que tiene total apertura a que haya otros actores políticos participando en este ejercicio.



"Estoy abierto a que haya otros actores políticos que participen en los spots a los que tiene derecho el partido por las prerrogativas oficiales, así lo he hecho saber, ella sabe que esa es mi posición y, por supuesto, tengo total apertura y se le podría incluir a ella. Definitivamente, sí", puntualizó.



A su vez, Zavala destacó que Acción Nacional es un partido congruente con una historia democrática por lo que deben mantener la unidad.



Urgió a definiciones y estrategias, en donde todos sus liderazgos y dirigentes en todos sus niveles cumpla con su responsabilidad y sostuvo que la unidad del PAN es fundamental para el pueblo de México para estar a la altura de los retos del país.