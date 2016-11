Anaya advierte riesgo de división en el PAN

Señaló que no quieren que la alternativa sea López Obrador, a quien se refirió como populista y un peligro para el país

CIUDAD DE MÉXICO (09/NOV/2016).-Al revelar parte de la estrategia del PAN rumbo al 2018, el presidente nacional del partido, Ricardo Anaya, advirtió que existe un riesgo de que los panistas se dividan y reconoció tensiones internas en su partido.

Durante una ponencia en la 58 semana nacional de Radio y Televisión, el panista adelantó que si el hartazgo juega en contra del PRI y el PAN, el único beneficiado en las elecciones presidenciales será Andrés Manuel López Obrador a quien calificó como retrógrada, populista y un peligro para el país.

Creemos que en el PAN, prosiguió, tenemos todo para ganar si hacemos bien las cosas, si gobernamos con honestidad y transparencia y si damos resultados en los 11 estados que gobernamos.

"Si nos mantenemos unidos, porque también existe el riesgo de que los panistas nos dividamos. Yo estoy convencido de que eso no va a ocurrir, vamos a cerrar filas, es normal que tengamos tensiones en un partido democrático pero tengo más claro que por ninguna circunstancia nos podamos dividir en Acción Nacional", dijo.

Fijo un panorama en el que el PRI "no tiene manera de ganar las elecciones de 2018”, además de impedir que Morena llegue a la Presidencia del país.

"No queremos que la alternativa de cambio sea Andrés Manuel López Obrador, no queremos que la gente diga que ya no apuesta por el PRI y ahora vamos con Morena. Eso implicaría que suceda para México lo que sucede en Venezuela porque las políticas populistas terminan revirtiéndose", expresó.