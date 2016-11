Diputados desechan iniciativa de matrimonios igualitarios

Después de un debate de más de dos horas, la Comisión que encabeza el perredista Acosta Naranjo votó por desechar el proyecto

CIUDAD DE MÉXICO (09/NOV/2016).- Con 19 votos en contra, ocho a favor y una abstención, los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados desecharon la iniciativa del Presidente de la República que avalaba los matrimonios igualitarios y permitía la adopción entre los mismos.

Después de un debate de más de dos horas, de posiciones a favor y en contra, la Comisión que encabeza el perredista Guadalupe Acosta Naranjo, votó por desechar este proyecto.

Los legisladores alegaron que la Constitución Política no prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo cual no es necesario hacer modificación alguna al artículo 4° Constitucional y consideraron que le corresponde a cada congreso estatal legislar en la materia y no a la Federación.

En esta discusión la bancada del PRI se dividió después de que el legislador Benjamín Medrano, de Zacatecas, se declaró abiertamente homosexual y anunció que votaría a favor. Asimismo, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, pues ambos tricolores votaron a favor.

En contra también votó la fracción del PAN, Nueva Alianza y Encuentro Social. A favor estuvieron, Morena, PRD y dos priistas. Movimiento Ciudadano se manifestó en abstención.