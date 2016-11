Anaya pide debate a líderes del PRI y Morena

El presidente del PAN plantea una discusión con Ochoa Reza y López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (08/NOV/2016).- El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés aceptó debatir con su homólogo del PRI, Enrique Ochoa y planteó que vaya el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador para hablar de muchos temas incluido las declaraciones de 3de 3.



"Si asiste Andrés Manuel López Obrador y Enrique Ochoa con muchísimo gusto ahí me presento a debatir", subrayó en entrevista luego de pernoctar con los alcaldes del estado en el Palacio de Gobierno de Veracruz.



Advirtió que lo que pide es que se presente Andrés Manuel López Obrador que "es un tipo que jamás da la cara y con muchísimo gusto debato con ellos".



Reiteró que presentó su declaración 3 de 3, y la 3 de 3 plus "y he hecho público mi patrimonio como no lo ha hecho ningún otro servidor público en el país, estoy abierto a la transparencia y por supuesto que he ejercido mis recursos propios con absoluta honestidad".



Afirmó que lo que tiene es producto de su trabajo y de su esposa "y de tres generaciones muy trabajadoras en su familia y en mi familia, estoy abierto a que me revise cualquier autoridad, el que nada debe nada teme".



"Veracruz está en un auténtico colapso financiero, y muchos de los municipios se encuentran ya en una crisis absolutamente insostenible", expresó Anaya, y denunció que si el dinero no está, es "porque Javier Duarte, su pandilla y sus cómplices se robaron el dinero del estado".



En conferencia de prensa, el dirigente nacional del PAN pidió a las autoridades intensificar la búsqueda de Javier Duarte, quien es responsable del colapso financiero en la entidad y, por lo tanto, debe ir a parar a la cárcel.



Señaló que de demostrarse que el gobernador interino, Flavino Ríos, ayudó a Javier Duarte a fugarse, tendrá que ser sujeto a las responsabilidades penales y políticas que marcan las leyes.



Anaya felicitó a los veracruzanos por el apoyo que han manifestado a los alcaldes del PAN y del PRD, al tiempo que refrendó el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional del PAN "en esta lucha justa".