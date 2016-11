Cuauhtémoc Blanco libra destitución como alcalde

El edil de Cuernavaca firma convenios con cinco ex trabajadores que demandaron al ayuntamiento

CUERNAVACA, MORELOS (08/NOV/2016).- El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, libró la destitución del cargo, ordenada ayer lunes por un tribunal laboral por incumplir un laudo, mediante la firma de convenios con cinco ex trabajadores que demandaron al ayuntamiento desde la gestión 2012-2015.

Este lunes personal del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) acudieron al ayuntamiento para notificar al edil y al tesorero municipal, Alejandro Villarreal Gasca, su destitución por desacato a un laudo laboral a favor de cinco extrabajadores cuya demanda inició en 2013.

El alcalde no fue localizado en las instalaciones del ayuntamiento por lo que está mañana de martes el secretario de Asuntos Jurídicos, Guizar Nájera acudió en representación del ''Cuau'' al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) para acordar con los cinco ex trabajadores el pago íntegro de sus demandas, aunque será en parcialidades. Guízar no especificó la cantidad de pago y tampoco las fechas por seguridad de los trabajadores, dijo.

De acuerdo con el expediente los ex trabajadores ganaron el juicio laboral a las autoridades del gobierno municipal por un millón 234 mil pesos, en octubre pasado. En tanto, Guiza Nájera, indicó que hay cerca de 400 demandas más que heredaron las anteriores administraciones.

"Todos sabemos las cuestiones financieros y la problemática que tiene el ayuntamiento pero hemos sido un embate de desprestigio por parte de algunas personas que lo que pretenden hacer es desestabilizar al ayuntamiento”, expresó José de Jesús Nájera.