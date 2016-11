Duarte salió de Veracruz en helicóptero: Flavino Ríos

Rechaza haber colaborado con la fuga del gobernador con licencia

CIUDAD DE MÉXICO (07/NOV/2016).- Flavino Ríos, gobernador interino de Veracruz, señaló que Javier Duarte pidió un helicóptero al aeropuerto de Coatzacoalcos, en el cual salió del estado. Sin embargo, rechazó que haya colaborado a la fuga del gobernador con licencia de ese estado.

"Él (Duarte) pidió un helicóptero que lo trasladó a Coatzacoalcos, no recuerdo la matrícula, pero ya la PGR tiene una investigación. Lo pidió directamente al aeropuerto de Coatzacoalcos, pedí al aeropuerto que le dieran las atenciones de un gobernador porque yo no sabía que existía una orden de aprehensión, entonces él habló al aeropuerto lo pidió y se lo proporcionaron, de ahí ya no supe nada", dijo Ríos.

Entrevistado por Adela Micha en su programa de radio, el gobernador interino confesó que "de haber sabido como estaba la cosa, no hubiera aceptado ser gobernador, no estaba enterado de la crisis tan profunda".

Sobre el reclamo de los alcaldes por los recursos municipales, Ríos señaló al edil de Boca del Rïo, Miguel Ángel Yunes Márquez, de generar una "provocación". "Buscamos darles dinero para pagar servicios de los municipios, pero se negaron ya que querían todo, no vamos a caer en una provocación. Hacemos la gestión ante Hacienda para que nos apoyen, el Secretario de Finanzas del estado va a la Ciudad de México para buscar respuesta".