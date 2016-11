Avalan que Ricardo Anaya no incurrió en omisión alguna

Transparencia Mexicana e IMCO consideran que la declaración 3 de 3 se apega a los requerimientos del formato

CIUDAD DE MÉXICO (06/NOV/2016).- Ante los cuestionamientos por su presunta falta de transparencia, el líder nacional panista, Ricardo Anaya Cortés, dio a conocer la respuesta a su petición de Transparencia Mexicana e IMCO, en la que señala que no incurrió en omisión alguna, y que su "3de3" se apegó a los requerimientos del formato.



En un comunicado refirió que hizo una consulta formal a Transparencia Mexicana y al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), administradores de la plataforma 3de3, "para que me informaran si mi declaración incurría en el error señalado".



Dijo que este domingo recibió respuesta a su consulta, la cual está firmada por Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana y por Juan E. Pardinas, director general del IMCO.



"En el texto que ambos firman queda absolutamente claro que no incurrí en omisión alguna, y que mi 3 de 3 se apegó escrupulosamente a los requerimientos del formato".



Reiteró su compromiso total con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. "También a favor de la verdad y en contra de las mentiras de quienes con golpes bajos y filtraciones falsas pretenden desacreditarme".