Rinden protesta nuevos diputados de Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO (05/NOV/2016).- Representantes de seis partidos políticos, tomaron protesta como nuevos diputados locales de Veracruz, entidad sumida en una crisis política por el próximo cambio de gobierno, la quiebra financiera del estado y escándalos de corrupción.

En total 50 diputados (30 de mayoría relativa y 20 plurinominales) asumieron su curul en una legislatura en la que ningún partido político tendrá mayoría simple (25 más 1) ni mayoría calificada (35).

La composición del nuevo Congreso del Estado está encabezada por hijos de políticos de la vieja guardia, caciques regionales y magisteriales, así como personajes que han vivido toda la vida de la política y uno que otro vinculado con los graves desvíos de recursos públicos en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Por segunda ocasión en la historia reciente de Veracruz, ningún partido político tendrá mayoría legislativa y seis institutos tendrán representación: los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.

El PAN tendrá 16 legisladores (10 de mayoría relativa y seis de representación proporcional); mientras que el PRD tendría cinco diputados (tres por la vía del voto y dos plurinominales).

El PRI, que será oposición a partir de diciembre, contará con un grupo parlamentario de 14 diputados (ocho de mayoría relativa y seis plurinominales).

El partido Morena tendrá un total de 13 diputados (ocho de mayoría relativa y cinco de representación proporcional).

Nueva Alianza tendrá un diputado por la vía del voto; mientras que el PVEM tendrá un escaño que le fue asignado por la vía plurinominal.

Los diputados

Del lado de Acción Nacional, el Grupo Parlamentario estará encabezado por el diputado local plurinominal Sergio Hernández Hernández, ex colaborador del actual dirigente estatal, José de Jesús Mancha. El Coordinador del Grupo Legislativo del PAN jamás concluyó la licenciatura en Derecho, lo que le trajo duras críticas de partidos contrarios.

La bancada panista estará conformada, entre otros, por la ex diputada, Cinthya Amaranta Lobato Calderón, hijo del fallecido fundador del Partido Convergencia y Movimiento Ciudadano, José Luis Lobato Campos; también por el ex regidor del ayuntamiento de Boca del Río, Hipólito Deschamps Espino Barrios.

Se incluye a la ex candidata a la diputación federal por Huatusco, Teresita Zuccolotto Feito; al ex secretario general del PAN, Marco Antonio Núñez López; y a María del Rosario Guzmán Avilés, hermana del ex coordinador de campaña a la gubernatura Joaquín Guzmán Avilés.

Los diputados panistas que llegaron a través de la vía del voto son Arturo Esquitin Ortiz, amigo cercano del actual dirigente estatal de Acción Nacional; María Elisa Manterola Saiz, hermana del ex alcalde Pedro Manterola señalado constantemente de presuntos desvíos de recursos; y José Manuel Sánchez Martínez ex alcalde de Coatepec.

También llega a la Cámara la ex conductora de radio y televisión y columnista del diario Notiver, María Josefina Gamboa Torales, recientemente sentenciada por el delito de homicidio al haber atropellado a una persona (impugnó la sentencia); se encuentra también Bingen Rementería Molina, hijo del diputado local saliente y ex funcionario federal Julen Rementería; y Juan Manuel de Unanue Abascal ex colaborador y amigo del alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez.

En la lista también está incluida la ex diputada federal, Mariana Dunyaska García Rojas; el ex alcalde de Coscomatepec, Hugo González Saavedra; y Luis Daniel Olmos Barradas, hijo del alcalde de Emiliano Zapata, el perredista Daniel Olmos; finalmente el ex priísta Gregorio Murillo Uscanga.

El PRD, aliado panista en las pasadas elecciones, tendrá como representantes a la ex diputada federal, ex diputada local y ex alcaldesa de San Andrés Tuxtla, Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, quien será la líder de la bancada.

En sus filas estará Sergio Rodríguez Cortes, perredista que hace un par de años encabezó una rebelión interna para impedir una alianza electoral del PRD-PAN, se convirtió en dirigente estatal y tuvo una cercanía con el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Incluso en su periodo a ese partido se le conoció como “el PRD rojo”.

Por la vía plurinominal llega María Adela Escamilla Moreno, hija de diputada local saliente, Ana María Condado Escamilla, esposa del cacique de Acayucan, Clemente Condado Mortera; en contraparte llega el empresario José Kirsch Sánchez, con buena imagen dentro de la sociedad de Poza Rica y la ex alcaldesa de Zongolica, Dulce María García López.

PRI, más juniors y señalados de corrupción

Del lado del PRI, la bancada estará encabezada por Juan Nicolás Callejas Roldán, hijo del líder moral de la Sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y hasta hace unas horas presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Juan Nicolás Callejas Arroyo.

El Grupo Parlamentario priísta estará integrado por la ex alcaldesa de Acayucan, Regina Vázquez Saut, hija del llamado Cacique del Sur, Cirilo Vázquez ejecutado por un comando en el año 2006.

Por el distrito de Pánuco estará Rodrigo García Escalante, hijo del actual Contralor General del Estado, Ricardo García Guzmán y hermano del actual alcalde de Pánuco, Ricardo García Escalante. Se habla que pudiera deslindarse del tricolor en las próximas semanas.

También estará la líder del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Luisa Angela Soto Maldonado, amiga personal del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa y constantemente señalada de presuntos actos de corrupción.

La bancada la integra también el dirigente de la CTM en el sur de Veracruz, Carlos Vasconcelos Guevara; la segunda al mando de la organización Antorcha Campesina, Janet García Cruz y el dirigente de la CNC en la zona norte, Emiliano López Cruz.

De la región de Álamo, llega el eterno aspirante a diputaciones y alcaldías, José Roberto Arenas Martínez; también el cacique y ex alcalde de Coyutla, Basilio Picazo Pérez, quien fue señalado -sin que se comprobara- de participar en el asesinato de un regidor.

El PRI también contará con el alcalde con licencia de Altotonga y ex chofer del senador José Yunes, Carlos Antonio Morales Guevara; además del ex subsecretario de Administración y Finanzas del duartismo, Juan Manuel del Castillo González señalado de participar en el desvío de recursos de las empresas fantasmas.

Morena y sus desconocidos

El partido Movimiento de Regeneración Nacional tendrá en su bancada al ex priísta y ex perredista Amado Cruz Martínez; a la académica Daniela Griego Ceballos y la activista Tanya Carola Viveros, estas dos últimas quienes ganaron la elección en Xalapa, la capital del estado.

El Grupo Parlamentario de Morena también estará integrado por el activista y maestro Rogelio Arturo Rodríguez García; así como por Nicolás de la Cruz Cruz, fundador de Morena en la zona centro del estado y amigo cercano del dirigente estatal.

La abogada María del Rocío Pérez y la empresaria conocida por su gimnasio donde imparte clases de zumba, Miriam Judith González Sheridan; además la ex regidora, ex priísta y ex panista Eva Felicitas Cadena Sandoval, representarán al sur de Veracruz para Morena.

Por la vía plurinominal estará la enfermera del IMSS y fundadora del partido en Veracruz, Lourdes García González; el ex perredista y coordinador de la Asociación Sindical de Oficiales Maquinistas de la Marina Mercante, Isaías Pliego Mancilla.

Además del vocero del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, Zenyasen Escobar García; la profesora y trabajadora en servicios de salud, Patricia Rodríguez Cueto y el tabasqueño y operador de equipo técnico en el Hospital de Pemex, Sebastián Reyes Arellano.

Los que tienen señalamientos en su contra

Por el Partido Verde Ecologista de México, por la vía plurinominal, estará en una curul Gerardo Buganza Salmerón, candidato a la gubernatura del PAN, ex senador, ex panista, ex priista y secretario de Despacho de Javier Duarte de Ochoa.

El ex Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz y mencionado como parte de la red de corrupción de la administración duartista, Vicente Benítez González llega a la diputación al haber ganado la elección en el distrito de San Andrés Tuxtla bajo las siglas del Partido Nueva Alianza.