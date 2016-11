Docentes presentan evaluación y concurso de ingreso

Las reacciones de los profesores van desde los que creen que el examen está mal diseñado, hasta los que se sienten seguros con su preparación

CIUDAD DE MÉXICO (05/NOV/2016).- Docentes participaron en el Concurso de Oposición para ingreso a la Educación Básica y la Evaluación de Desempeño en 16 sedes con un total de mil 155 sustentantes, sólo en la Ciudad de México, reportó la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Minutos antes de las 8:00 de la mañana los profesores comenzaron a arribar al Centro de Desarrollo Informático Arturo Rosenblueth, en la avenida Politécnico Nacional, para presentar el Concurso de Oposición para ingreso a la Educación Básica. En esta sede 120 docentes presentarán la prueba.

Momentos antes de iniciar el examen, algunos profesores dijeron sentirse nerviosos, como es el caso de Blanca Delia Alanis, maestra de segundo año de primaria en una escuela particular en el Estado de México.

"Estoy nerviosa estudié con dos meses de anticipación, pero aún así tengo nervios, es un examen muy largo, pero espero que me vaya bien", afirmó.

Lucero Colín, de 26 años, también manifestó preocupación por el resultado que pueda obtener de la prueba, es la segunda vez que hace el examen, la vez pasada no logró el puntaje suficiente. Consideró que el examen está mal diseñado al no contener lo que realmente sucede en el salón de clases, por lo que no refleja la preparación de los docentes.

"Está mal diseñado no tiene todo lo que un docente requiere están mal diseñados. Los exámenes tienen que decir lo que pasa en un salón de clases. Además no te dan opción para revisar examen, son dos exámenes, el año pasado lo presenté y en el segundo me faltaron dos aciertos, no me dieron indicaciones de donde estoy fallando", indicó.

Elizabeth Gómez, recién egresado de la Licenciatura en Pedagogía, consideró que estos exámenes contribuyen a la mejora de la educación y se expresó segura de la preparación previa que tuvo al examen, ya que tomó un curso de didáctica que consistía en la recopilación de los planes de estudio del 2011 al 2016, el cual se encuentra en la plataforma de la SEP.

"Me gusta la generación del conocimiento que lleve a la comprensión y nuevas formas de enseñar. Me siento bien y me irá muy bien en el examen", afirmó.

El examen tendrá una duración de siete horas, inició a las 9 de la mañana y concluirá a las 16 horas, los docentes tendrán un receso de una hora, el cual iniciará a las 12 del día.