Arma del 'justiciero' de Edomex, similar a la de corporaciones policiales

Gómez Sánchez pidió a los pasajeros que viajaban en el autobús que denuncien los hechos, para recabar más información al respecto

ATIZAPÁN, ESTADO DE MÉXICO (04/NOV/2016).- El arma utilizada por el "justiciero" que disparó contra cuatro presuntos asaltantes en un autobús del transporte público es de las usadas por corporaciones de seguridad pública, aunque no existen datos para afirmar que se trata de un integrante de alguna institución policiaca, aseguró el procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sánchez.

El pasado 31 de octubre un hombre disparó contra cuatro presuntos asaltantes de un autobús del transporte público que se dirigía de Metepec a la Ciudad de México, quienes murieron en el sitio.

“Insisto, estrictamente por el tipo de arma podríamos pensar que es la que utilizan reglamentariamente algunas corporaciones policiales, pero es por el tipo de arma, no es otra cosa más que eso hasta este momento, de tal suerte que yo no podría afirmar o no si se trata de algún miembro de alguna institución de seguridad pública, en este momento no lo podemos asegurar”, reiteró.

Gómez Sánchez inauguró en Atizapán una agencia del Ministerio Público para localizar vehículos robados, donde pidió a pasajeros que viajaban en el citado autobús que denuncien los hechos para recabar más información al respecto y aclarar lo que ocurrió ese día.

Gómez Sánchez hizo un llamado al a ciudadanía a apegarse a la ley y en caso de detener a un presunto delincuente en flagrancia presentarlo de inmediato ante la autoridad más cercana y no hacer justicia por propia mano o participar en linchamientos.

“Nuevamente hago un llamado a la ciudadanía, con mucha puntualidad. En términos de la Constitución Política todo ciudadano está facultado para llevar a cabo una detención en flagrancia, por supuesto siempre y cuando no se ponga en riesgo el mismo ciudadano o a terceros. Pero la obligación constitucional es poner a disposición a esa persona detenida de la autoridad más próxima y la autoridad más próxima con la misma inmediatez ante el Ministerio Público”, mencionó.

Gómez Sánchez insistió que la ciudadanía debe evitar ese tipo de linchamientos “o actos digamos que van más allá del ejercicio de ese derecho constitucional”.

Agregó: “En todo ese tipo de casos de presuntos o posibles intentos de linchamiento, la Procuraduría siempre ha ofrecido ‘preséntenos al detenido’ y el acompañamiento necesario hasta que ese detenido sea puesto a disposición de una autoridad judicial y sea la autoridad judicial la que determine sobre su situación jurídica”.

Gómez Sánchez aseguró que continúan las investigaciones para esclarecer el caso del hombre que disparó contra los cuatro presuntos asaltantes.