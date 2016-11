Contraloría denuncia a cuatro colaboradores de Duarte por desvío

Las querellas presentadas ante la FGE reportan un presunto desvío de recursos públicos de al menos 600 MDP

XALAPA, VERACRUZ (04/NOV/2016).- La Contraloría General del Estado de Veracruz presentó un total de cuatro denuncias penales en contra de ex y funcionarios del gobierno de Javier Duarte de Ochoa por un presunto desvío de recursos públicos de al menos de 600 millones de pesos.

De acuerdo con fuentes de dicha dependencia estatal, las querellas presentadas ante la Fiscalía General del Estado son en contra de tres ex funcionarios y un servidor público en activo por no haber comprobado el correcto uso de recursos públicos y de entorpecer las investigaciones.

Las personas denunciadas penalmente son el ex titular de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y actual diputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdala; el ex subsecretario de Finanzas, Carlos Aguirre Morales; y la ex subdirectora de Administración Financiera de la Tesorería de la Sefiplan, Carolina Estrada Acosta.

Los tres ex funcionarios estatales, incluido el actual diputado federal, son acusados del presunto delito de abuso de autoridad al no haber comprobado la correcta aplicación de más de 600 millones de pesos del erario.

El cuarto denunciado es el encargado de la Dirección General de Aeronáutica, Alejandro Morales Reyes, por el presunto delito de Incumplimiento del deber legal al haberse negado a entregar información solicitada por la Contraloría interna.

De acuerdo con el oficio C.I. FESP 379/2016, se acusó en primer lugar al actual legislador federal Antonio Tarek Abdala del probable delito de abuso de autoridad al no comprobar el correcto uso de 315 millones 627 mil pesos.

En el expediente número C.I. FESP 378/2016, la Contraloría General del Estado señala al ex servidor público Carlos Aguirre Morales por un presunto desvío de 16 millones 981 mil pesos; a la ex funcionaria Carolina Estrada Acosta por 16 millones 981 mil pesos; y nuevamente a Antonio Tarek Abdala por 16 millones 981 mil pesos.

En el documento con número C.I. FESP 376/2016 se acusa a Carlos Aguirre Morales y Antonio Tarek Abdala por no haber comprobado el correcto uso de recursos por 278 millones 780 mil 420 pesos.

Y finalmente, el expediente C.I. FESP 377/2016 es en contra de Alejandro Morales Reyes, a quien la Contraloría General del Estado le atribuye el incumplimiento de la presentación de Información solicitada a la Dirección General de Aeronáutica de la Secretaria de Comunicaciones.