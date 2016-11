Usaron armas punzocortantes en homicidio de estudiantes

Descartan que se trate de un caso del crimen organizado porque no se utilizaron armas de fuego

CUERNAVACA, MORELOS (04/NOV/2016).- El fiscal general de Morelos, Javier Pérez Durón, señaló que los cuatro estudiantes de la preparatoria José Urban Aguirre de Jojutla, fueron asesinados con armas punzocortantes como navajas y desarmadores, y prometió una pronta respuesta en la investigación.

En el primer informe otorgado sobre el caso, se dijo que el homicidio se llevó a cabo con cortes hechos con vidrio; sin embargo, se mantiene la versión de que por la forma en que ocurrió no se ven vínculos del crimen organizado, ya que no se usaron armas de fuego.

Aunque las autoridades dijeron que no se descarta ninguna línea de investigación, el fiscal aclaró que no se trató de un asalto porque según el avance de la investigación los cuerpos no presentaron huellas de tortura, según dictaminaron los peritos. Aunque para no entorpecer la investigación no ofreció más información.

La mañana del pasado miércoles fueron localizados los cuerpos sin vida de Alejandro, Melesio, Alberto y Francisco, alrededor de las 7:00 horas sobre un paraje denominado “El Caracol” de la Colonia la Nopalera, en el municipio de Yautepec.

Los jóvenes salieron el martes por la tarde a festejar el cumpleaños de uno de ellos, el padre de uno de ellos explicó que los jóvenes irían a cenar y luego a dormir a casa de alguno de ellos, pero ya no volvieron.

“Les privaron el sueño y a los padres nos quitaron parte de nuestra vida”, expresó entre lágrimas, dijo Francisco Javier Carmona.

Como protesta, familiares y amigos de las víctimas marcharon del IMSS de Tlaquiltenango con dirección a la preparatoria de Jojutla, donde posteriormente realizaron una misa de cuerpo presente y un homenaje a los cuatro estudiantes.