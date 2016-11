'Incongruente e ilógico', dice Morena sobre Anaya

Cuestionan los puestos que ha tenido, y que a tan temprana edad sea accionista de tantos negocios

CIUDAD DE MÉXICO (03/NOV/2016).- La secretaria general del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, calificó de incongruente e ilógico que un presidente de partido que aspira a la Presidencia de la República mantenga a su familia en el extranjero y con lujos.

Al ser cuestionada sobre los lujos en el extranjero de Ricardo Anaya, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), la secretaria general respondió: “Es una incongruencia querer ser candidato a presidente de un país, cuando tus hijos no viven en este país. Me parece tan fuera de lugar que alguien que sea presidente de un partido político de un país, tenga a su familia viviendo en otro país, de verdad me deja mucho qué pensar”, dijo.

En entrevista con El Universal, la lideresa de Morena dijo que, también, es ilógico que un político tan joven como Anaya sea accionista de tantos negocios, por lo que tendría que explicar cómo ha reunido todas sus propiedades.

“Es una realidad que con su salario no le alcanzaría para ello, pero la cuestión es: le dio tiempo a alguien tan joven como él, con los puestos que ha tenido, volverse accionista de dos empresas de inmuebles, qué ha hecho que él pudiera ser tan exitoso, es ilógico”, criticó.