Priistas exigen que Ricardo Anaya aclare origen de recursos

Cuestionan que el dirigente de un partido no confíe y con sus hechos desprecie a México

CIUDAD DE MÉXICO (03/NOV/2016).- Integrantes de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigieron al presidente nacional panista, Ricardo Anaya, que transparente el origen de los recursos que le permiten pagar grandes rentas, colegiaturas y manutención en Estados Unidos, así como sus viajes de cada fin de semana.



Luego de que medios de comunicación dieron a conocer el estilo de vida del dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en el vecino país del norte, la vocera priista en el Senado, Ivonne Álvarez García, y la secretaria de Vinculación con la Sociedad, Nayelly Gutiérrez Gijón, cuestionaron que el dirigente de un partido no confíe y con sus hechos desprecie a México.



"Una muestra muy clara es lo que les está inculcando a sus hijos, no es un idioma sino es la desconfianza a su país", consideró la senadora en entrevista por separado .



Más aún, advirtió que Anaya Cortés declara que sus ingresos son productos de renta y venta de una bodega y la pregunta es de dónde adquirió las bodegas y el origen de esos recursos.



Afirmó que el líder nacional del PAN presume mucho su declaración 3 de 3 y los datos no coinciden con lo que manifestó hoy en medios de comunicación, porque primero declaró ingresos anuales de 1.1 millones de pesos por servicios profesionales y no declaró ingresos por actividad empresarial, "y hoy resulta que nos amanecimos con un gran empresario más en México, que es el señor Anaya".



Por ello, exigió que el dirigente panista transparente el origen de los recursos con los que compró las bodegas que le dan para esas grandes rentas y sobre todo la nave que dice que vendió arriba de 50 millones de pesos.



Y cuestionó, ¿cómo hizo eso? "Si solo sabemos que trabajó como colaborador en el gobierno de Querétaro, como subsecretario de Turismo en la federación y como diputado federal, presidente de la Mesa Directiva en el tiempo que el PAN instituyó los moches".



A su parecer, con estos hechos el presidente del PAN ha perdido credibilidad y confianza, "y como se dice en la fiesta brava el señor Anaya no cabe duda que trae la empuñadura dentro, entre más prueba más se enreda".



En tanto , la priista Gutiérrez Gijón ironizó que ahora resulta que México amaneció hoy con un nuevo empresario.



Exigió que Anaya Cortés aclare el origen de su riqueza. "De dónde salen los recursos millonarios para pagar colegiaturas, renta y manutención, además de los viajes semanales".



Por último, llamó al PAN aclarar cuánto le pagan a su dirigente nacional.