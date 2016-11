Temen colapso en estados por recorte federal en salud

La disminución afectará programas como el de embarazo en adolescentes, Seguro Popular, nóminas de trabajadores, ente otros

GUADALAJARA, JALISCO (02/NOV/2016).- El recorte del Presupuesto Federal 2017 alcanzará también a la salud, pues se espera una disminución de hasta 23 mil millones de pesos menos que lo que se tuvo en este año, afirma el diputado presidente de la Comisión e Higiene de la Cámara de Diputados, Elías Íñiguez Mejía.

La disminución en presupuesto afectará programas como el de embarazo en adolescentes, el Seguro Popular, VIH/Sida y cáncer, así como al capítulo 1000, de las nóminas de trabajadores.

Tan sólo el Seguro Popular sufrirá un recorte de 10 mil millones de pesos a nivel nacional, así como la regularización de trabajadores, que trae 50% menos del presupuesto necesario, refirió en el marco del XIV Congreso Panamericano de Neurología 2016.

“Los estados van a empezar a colapsar en sus servicios de salud, porque traen un recorte de presupuesto en rubros y en capítulos muy importantes; para 2016 el presupuesto en salud fue de 94 mil millones, aproximadamente, y para el 2017 ahorita la propuesta es de 79 mil millones; si lo cerramos en cifras, el recorte viene entre 15 y 23 mil millones de pesos”.

Este recorte impactará también en los planes de infraestructura del Seguro Popular; sólo hay ampliaciones y remodelaciones, no nuevos edificios.

El problema es con los hospitales que ya están construidos y la nómina de empleados se paga vía Federación, pues el recorte en este rubro también es considerable.

Los proyectos de construcción del Instituto de Cancerología y del Hospital de Geriatría están asegurados con presupuesto.

“Lo que he pedido a los secretarios de salud es que le digan a sus gobernadores que cuando hagan un proyecto lo contemplen totalmente; normalmente la Federación da el recurso para la infraestructura y equipamiento y el estado paga nómina; pero qué pasa cuando se hace al revés, que el estado hace una infraestructura y lo equipó, pero la nómina es federal, y como no hay dinero, se frenan los proyectos”.

Comentó que los grupos parlamentarios acordaron dar un recurso extra de tres mil a cinco mil millones de pesos a la atención de cáncer infantil a nivel nacional.

Fuerte golpe a las vacunas

Para el próximo año, uno de los rubros sanitarios más afectados será el de la compra de vacunas.

En 2017 se tendrá una partida exactamente igual a la que se tuvo en 2015 y 2016 y, pese a no haber una disminución en cuestión de presupuesto, no se contempló el alza del dólar, por lo que no se podrá comprar la misma cantidad de biológicos.

“Estoy en contra de eso, en 2016 se tuvieron mil 919 millones de pesos, y para el 2017 vienen mil 919 millones de pesos; las vacunas se compran en dólares, y si en 2015 el dólar se pudo comprar más barato, ahorita el dólar está a más de 18 pesos, entonces, por vacuna ya traemos cuatro pesos menos”.

