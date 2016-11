Lía Limón vio ‘La Reina del Sur’, pero insiste en cambiar horarios

Reconoce que una de sus preocupaciones es que los niños y jóvenes se conviertan en narcotraficantes al ver este tipo de programas

CIUDAD DE MÉXICO (01/NOV/2016).- La presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Lía Limón (PVEM), quien busca que se modifiquen los horarios en los que se transmiten las narcoseries en cadena nacional en nuestro país, reconoció que hace unos años vio “La Reina del Sur” que protagonizó la actriz, Kate del Castillo, pero antes leyó el libro del escritor español, Arturo Pérez-Reverte.

“No (la vi) en la televisión, hace algunos años vi la Reina del Sur, y leí el libro de la Reina del Sur, que es un libro de un reconocido escritor que es Arturo Pérez-Reverte, primero leí el libro y tiempo después -porque la serie salió tiempo después- vi la serie”, reconoció la legisladora.

En entrevista con El Universal, Lía Limón aseguró que el posicionamiento que lanzaron el lunes ella y su homólogo del Senado, Zoé Robledo (PRD), obedece a que en las últimas 36 horas han iniciado en las televisoras comerciales -con cobertura nacional- programas conocidos como “narcoseries” en el horario de las 9 de la noche lo que puede ser un riesgo para los niños y jóvenes debido a que todavía tienen acceso a la televisión en esos horarios.

Detalló que no buscan prohibirlas, sino simplemente que se transmitan en el horario para la clasificación “D” que es de las 12 de la noche a las 5 de la mañana.

La integrante del Partido Verde reconoció que una de sus mayores preocupaciones es que los niños y jóvenes se conviertan en narcotraficantes al ver este tipo de programas y lo vean como un modelo de vida aspiracional.

“La verdad es que sí (al transmitir las narcoseries en estos horarios existe el riesgo de que los jóvenes se quieran convertir en narcos), estas narcoseries sí hacen apología de la violencia y presentan al narco y sus actividades como un modelo de vida aspiracional y sí promueven estereotipos que no ayudan a la construcción de un país en paz, no es el único país donde se han limitado en sus horarios o se han prohibido entiendo que algunos países hasta se prohibieron, en lo personal sí creo eso, a pesar de que en México no están prohibidas y se busca regular su horario para que niños y adolescentes tengan acceso a ellas”, afirmó la legisladora.

Agregó que esto va en contra de la lucha contra el narcotráfico que están haciendo distintas instituciones del Estado mexicano, y también la lucha que hacen hombres y mujeres valientes, que forman parte de nuestras Fuerzas Armadas, y que muchas veces ponen en riesgo su vida para combatir al crimen organizado.

Al preguntarle sí le gustó la historia de la Reina del Sur, cuando la vio, respondió que no se trata de un tema de gustos o entretenimiento, sino que está en contra de que fomentan estereotipos que no es bueno que nuestros niños y jóvenes tengan acceso a ellos, "no es un tema personal o de entretenimiento de sí nos gustan o no, es un tema de lo que promueven y justo por ello están sujetas a ciertos horarios, y esos horarios se deben respetar porque éstos no los establecimos ni el senador Zoé Robledo ni una servidora".