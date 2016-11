Penas que enfrentaría el taquero agresor de mujer en Querétaro

El abogado Héctor Parra estima una pena de seis meses de prisión, conmutable con un pago de fianza de no más de tres mil pesos

CIUDAD DE MÉXICO (01/NOV/2016).- La Fiscalía del Estado informó que mientras no se conozca el tipo y gravedad de las lesiones de la mujer que fue golpeada por el empleado de la taquería “La Guelaguetza” en la ciudad de Querétaro, no se puede hablar de sanciones, en tanto que el abogado Héctor Parra estimó que las penas más altas que se le podrían imponer a un agresor de este tipo es de seis meses de prisión conmutable con un pago de una fianza no mayor a 3 mil pesos.

De acuerdo con el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, este martes por la tarde, la mujer se presentó denunciar penalmente a su agresor, quién todavía no ha sido detenido.

“Ya se presentó (la mujer golpeada), ya declaró y efectivamente confirmó cómo se dieron los hechos que ya son del conocimiento público, obviamente a través de las redes sociales y a partir de esto nos vamos a poner a trabajar”, detalló.

El fiscal queretano no precisó el tipo de sanción que podría alcanzar el agresor pues subrayó que depende del tipo de lesión que tenga la víctima.

“El medico tendrá que valorar el tipo de lesiones que presenta y en razón de ello se podrá determinar la penalidad.

Por su parte, el secretario de Gobierno estatal, Juan Martín Granados Torres, solicitó a la Fiscalía que siga de oficio el caso para que sancione al mesero de “La Guelaguetza”, establecimiento que se detectó que viola la ley en materia laboral debido a que no otorga prestaciones a sus trabajadores.