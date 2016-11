Acusan opacidad en costos de autopistas urbanas

Ernesto Sánchez, diputado del PAN, exige que se transparente el costo por kilómetro recorrido

CIUDAD DE MÉXICO (01/NOV/2016).- Diputados de Morena y PAN cuestionaron el costo por usar las diversas autopistas urbanas de la capital e hicieron un llamado a transparentar las tarifas y formas de operación.

Ernesto Sánchez, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), exigió que se transparente el costo por kilómetro recorrido.

"El tema de la supervía poniente, de las autopistas urbanas es que no hay claridad y no hay una normatividad de las reglas de operación, una persona que entra a la autopista urbana en el Toreo y sale en la conexión de San Jerónimo a Santa Fe no sabe el costo total de ese trayecto porque no hay datos muy claros", dijo el legislador del blanquiazul.

Por separado, César Cravioto, coordinador de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), expresó su desacuerdo por la privatización de las vialidades, pues consideró que todas las vías deberían ser gratuitas.

"En la historia hemos visto que este tipo de servicios privados nunca terminan por ser transparentes, terminan dando lo que quieren al gobierno capitalino por concepto de contraprestación", señaló Cravioto Romero.

El Universal publicó en su versión impresa de este martes que resulta caro cruzar la ciudad mediante las autopistas urbanas, pues si bien ahorran tiempo, hay que desembolsar más de 200 pesos por recorrido.

Además, cada empresa concesionaria tiene tarifas diversas por lo que resultan poco claros los criterios para fijar los costos.