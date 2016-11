Presenta denuncia mujer agredida en taquería de Querétaro

No precisaron qué tipo de sanción podría alcanzar el agresor, ya que depende del tipo de lesión de la víctima

QUERÉTARO, QUERÉTARO (01/NOV/2016).- La mujer que fue golpeada por un mesero de la taquería “La Guelaguetza” en la ciudad de Querétaro ya se presentó a denunciar penalmente a su agresor, quien todavía no ha sido detenido, además de que la autoridad no sabe qué tipo de sanción podría imponerle debido a que todavía no se conoce la gravedad de las lesiones de la víctima.

Lo anterior lo dio a conocer el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, quien por cuestiones legales precisó que no se puede revelar la identidad de la mujer que fue golpeada en dicha taquería y cuyo hecho se conoció por un vídeo que circuló por redes sociales.

“Ya se presentó (la mujer golpeada), ya declaró y efectivamente confirmó cómo se dieron los hechos que ya son del conocimiento público, obviamente a través de las redes sociales y a partir de esto nos vamos a poner a trabajar”, detalló Echeverría Cornejo.

Recordó que la Fiscalía presentó el pasado domingo para que rindieran su declaración varios meseros, “que fueron testigos de este incidente que sucedió y en este caso ya se tiene identificado al imputado”, quien todavía no es detenido y a decir del establecimiento fue despedido tras presentarse este incidente.

Al momento de presentarse a denunciar los hechos, dijo que la víctima relató “la forma en que fue violentada y también explicó la forma en cómo sucedieron las cosas, como llegó, con quién llegó y como se dieron las cosas”.

Por cuestiones la integración del proceso y la realización de la investigación, subrayó que no se puede dar más detalles de este caso, que se encuentra en la integración del expediente.

El fiscal queretano no precisó qué tipo de sanción podría alcanzar el agresor, pues subrayó que depende del tipo de lesión que tenga la víctima: “el médico tendrá que valorar el tipo de lesiones que presenta y en razón de ello se podrá determinar la penalidad”.

“Ella, al momento que se presenta, fue certificada por el médico legista, que forma parte de la fiscalía general del estado y a partir de ahí se tendrá que continuar con la investigación y posteriormente judicializar el expediente”.