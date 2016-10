Con irregularidades, taquería donde golpearon a mujer

No cumple con la obligación de capacitar al personal en materia de seguridad e higiene, ni otorga contratos individuales de trabajo, entre otros puntos

QUERÉTARO, QUERÉTARO (31/OCT/2016).- La taquería denominada “La Guelaguetza”, establecimiento en donde un mesero golpeó el pasado fin de semana a una comensal, no cumple con las obligaciones que exige para con sus trabajadores en materia laboral.

La Secretaría del Trabajo estatal informó que tras difundirse en redes sociales el incidente en donde se observa a un empleado de la taquería golpeando a una comensal, se llevó a cabo una Inspección en dicho establecimiento que opera en la avenida Constituyentes de la capital queretana.

De la revisión realizada el citado negocio, no acreditó los pagos ante el IMSS, Infonavit y Afore; tampoco otorga contratos individuales de trabajo; no otorga recibos de nómina a sus trabajadores; no paga utilidades y de igual forma no cumple con el pago de las prestaciones tales como: prima dominical, horas extras y días festivos; además no cumple con la obligación de capacitar al personal en materia de seguridad e higiene.

La dependencia informó que la empresa tiene hasta el jueves 3 de noviembre, a las 13:30 horas, para presentar el cumplimiento de las obligaciones que al momento de la inspección no pudo acreditar.