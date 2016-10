Levantan la mano para contender en elecciones de 2018

Por medio de otras personas, de videos o ante la prensa, ellos dejan ver sus aspiraciones

GUADALAJARA, JALISCO (31/OCT/2016).- Aunque aún no es fecha de hacer campaña rumbo a las elecciones de 2018 por la Presidencia de México, ya varios actores políticos han levantado la mano destapando sus aspiraciones presidenciales.

Uno de ellos no podía dejar de ser Andrés Manuel López Obrador (Morena), quien cuando ha contendido y perdido, siempre sostiene que ganó, y después de un tiempo asegura que la siguiente sí la ganará.

Otra es la ex primera dama de México, Margarita Zavala (PAN), esposa del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), quien mediante un video, divulgado en junio de 2015, anunció sus intenciones de contender por la Presidencia, aunque advirtió que respetará los tiempos de campaña, el hecho de haber anunciado sus aspiraciones, ya la coloca en cierto lugar ante los ojos de la ciudadanía.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle (PAN), se destapó el pasado 22 de septiembre. El mandatario poblano está realizando desde hace unos meses una campaña de comerciales en los que habla de sus logros como gobernador.

En junio de 2015, cuando aún era gobernador electo de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón (independiente), también conocido como “El Bronco”, dejó ver que buscará la Presidencia, intención que ha repetido en algunas otras ocasiones.

De una forma distinta fue el caso de Miguel Ángel Mancera, ya que él no hizo el anuncio; fue el senador perredista Luis Miguel Barbosa, quien en mayo de este año dijo que la única carta del PRD rumbo a las elecciones es Mancera, intención que después fue confirmada por el actual jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila (PRI) se destapó en junio pasado, durante una comida con la prensa, a quien dijo que sí se lanzará a la contienda.

Aunque no se manejó como un destape, el actual secretario de Gobernación lanzó, hace unas semanas, un par de promocionales en los que no aparece la insignia de la Segob, y aunque él no sale en ellos, al final sí aparece su nombre, con un logotipo redondo que contiene los colores del PRI.

Ven vacío legal en actos anticipados

Ante la ley, los destapes de los aspirantes a contender por la Presidencia de la República en 2018, no son actos anticipados de campaña, ya que se puede considerar así solamente a lo que hagan los contendientes después del inicio del proceso electoral.

Lo anterior fue explicado por el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, “Lo que ocurre antes (de la contienda presidencial) es política y, en todo caso si el asunto se presenta como una queja, habrá que valorarlo con los elementos de juicio que se hayan planteado”.

Respecto a si son legales o no este tipo de actos, Lorenzo Córdova dejó claro que no se puede inhibir la política, por el contrario, “hay que cuidar que las reglas no inhiban la política”.

De cualquier forma, dijo que en caso de denuncias, éstas se analizarán de acuerdo con la forma en que se presenten ante el Instituto.

La ley electoral tiene vacíos en ese aspecto, reconoció el consejero electoral, Javier Santiago, quien apuntó a que los legisladores deberán corregirlos en la próxima reforma electoral.

“Hay vacíos normativos… lo conveniente es que estuviera en la ley, que los legisladores definieran expresamente qué se entiende por acto anticipado de campaña”, puntualizó en respuesta a las críticas lanzadas en contra de algunos personajes políticos que han dejado ver sus intenciones de participar en las elecciones de 2018.

Cabe recordar que en el caso en el que el INE determinó una sanción en contra de Morena por actos anticipados de López Obrador, pero más tarde, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral federal determinó que los spots lanzados por el político no representan propaganda personalizada ni actos anticipados de campaña.

LOS ASPIRANTES

Una ex primera dama, varios ex gobernadores y un secretario de Estado revelaron sus aspiraciones para contender por la silla presidencial en Los Pinos en 2018. Algunos fueron “destapados” por compañeros de partido y otros hicieron sí público su siguiente movimiento.

LLAMA A IR EN CONTRA DE ZAVALA

Una encuesta realizada por El Economista y la consultora Mitofsky, cuyos resultados fueron dados a conocer en agosto pasado, muestra preferencia de la ciudadanía por la aspirante del PAN, Margarita Zavala, quien es seguida por el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

El ejercicio señala que los nombres “más mencionados como posibles candidatos” son Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala, Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera, en ese orden. Otro nombre que también fue muy mencionado es el de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”.

Aunque en la intención del voto por partidos cambia un poco el escenario, en ese aspecto, el líder sigue siendo el PAN, con 20%, aunque en esta ocasión es seguido por el PRI, con 19.6%, en tercer lugar está Morena, con 12.2 por ciento.

Hace unos días, el presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a formar una alianza en contra de la aspirante panista, Margarita Zavala.

“Quiero invitarles a participar, frente a esa alianza del PRIAN, que encabeza Salinas de Gortari y donde está Calderón queriendo dejar a su esposa (Margarita Zavala) en la Presidencia, vengo a invitarles que hagamos una alianza de todo el pueblo, una alianza de militantes del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos para que juntos logremos salvar a nuestro país y rescatar al pueblo de México”, dijo.

REGISTRAN SU NOMBRE

Siete de los interesados en llegar a la Presidencia de México en 2018 registraron su nombre No como marca, ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), así Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño, Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones, Jaime Rodríguez Calderón y Rafael Moreno Valle, protegieron su nombre.

Aunque el registro de todos no se dio en fecha reciente, los últimos en hacerlo fueron el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong (29/04/16) y el gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle 20/04/16).

Pero los demás lo hicieron con bastante antelación, de acuerdo con información publicada por El Financiero, el registro más antiguo es el del gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila (25/05/2011), y de hecho es el que varía un poco en la descripción del registro “Servicios de publicidad con el objeto de difundir programas sociales”, los registros de los demás están como “Campañas publicitarias”.

Aurelio Nuño (08/03/12) y Luis Videgaray (2012) hicieron su registro cuando aún no formaban parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto, ambos pensaron a futuro y solicitaron el registro con vigencia hasta 2022.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón (22/05/15), hizo su registro hasta 2025, y en el caso de Beltrones (30/0812), él no fue quien acudió a hacer el registro, sino que fue registrado por su hija Sylvana Beltrones.

Dos de ellos, Moreno Valle y Rodríguez Calderón, fueron más allá, y ya tienen definido su logotipo.

Aunque de los mencionados anteriormente uno está prácticamente fuera de la contienda, Luis Videgaray, quien después de la visita del candidato republicano, Donald Trump, a México, y de que se difundiera de que fue idea del ex titular de Hacienda invitarle al país, presentara su renuncia al cargo que tenía.