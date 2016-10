Mantendrán 'toma' de Palacio de Gobierno en Xalapa

Alcaldes, diputados y dirigentes del PRD y PAN insisten en que les depositen participaciones federales que les adeuda el gobierno de Duarte

XALAPA, VERACRUZ (30/OCT/2016).- Los acaldes, diputados y dirigentes del PRD y PAN mantendrán la “toma” de Palacio de Gobierno hasta que sean depositados el cien por ciento de participaciones federales que les adeuda el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

Los inconformes anunciaron que impedirán este lunes el ingreso de los trabajadores del Estado y sólo permitirán la entrada del gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado y de un representante del gobierno federal para que les resuelva sus peticiones.

En la sede del Poder Ejecutivo Estatal, el alcalde de Zacualpan, Julián Luna García, en representación de los inconformes, advirtió que deberán depositarse el cien por ciento de los adeudos a las arcas municipales para que puedan liberar la sede del Poder Ejecutivo.

“No tenemos para pagarles a nuestros empleados, exigen que haya seguridad y no tenemos para pagarle a los policías y para poder cumplir necesitamos de los recursos”, dijo.

En tanto, el coordinador del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso del Estado, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés dijo que a los diputados tampoco ha llegado recurso, dado que no les han pagado la quincena en curso.

“No es inconveniente que no nos paguen, y no tienen para cuando porque no hay recursos”, aseveró.

El alcalde de la ciudad de Xalapa y actual presidente de la Federación Nacional de Municipios de México, el priista Américo Zuñiga Martínez, se solidarizó con el movimiento del PAN y PRD.

“Las manifestaciones de mis compañeros alcaldes tienen todo mi apoyo y reconocimiento. Son un acto de justicia”, escribió en su cuenta de twitter oficial.

Diputados locales del PAN y los dos hijos del gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, se sumaron a la protesta de 14 alcaldes del PRD, los cuales se mantienen encerrados desde el viernes en Palacio de Gobierno en demanda del pago de participaciones federales atrasadas.

El senador Fernando Yunes Márquez; el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez y legisladores locales de Acción Nacional, se sumaron a la encerrona en la sede del Poder Ejecutivo Estatal.

Los panistas, quienes ganaron la gubernatura en las pasadas elecciones en alianza con el PRD, se reunieron con los munícipes en uno de los salones de Palacio de Gobierno, donde en la mañana los perredistas colocaron una manta de protesta.

Los presidentes municipales ingresaron el viernes por la tarde para entablar negociaciones con el Secretario de Finanzas de Veracruz, Antonio Gómez Pelegrin, con quien se mantuvieron encerrados hasta la noche como medida de presión para que se transfirieran 300 millones de pesos.

En las oficinas de la Secretaría de Gobierno exigieron el dinero del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones Municipales (FAM), Fondo de Caminos y Puentes Federales, Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Obras (Fortafim) y bursatilización.

Durmieron en Palacio de Gobierno y por la mañana del sábado colocaron una gran manta en el balcón principal: “Ante el saqueo que impera en Veracruz los alcaldes del PRD permaneceremos en este recinto hasta que sea depositados los recursos del pueblo”.