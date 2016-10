Abortos en la capital, violencia legítima e invencible: Arquidiócesis

En la Ciudad de México se registran 160 mil embarazos interrumpidos, y según el cardenal, son reflejo de la idiosincrasia que no valora la vida

CIUDAD DE MÉXICO (30/OCT/2016).- El número de abortos practicados en la Ciudad de México supera a las víctimas de la guerra contra el crimen organizado al registrarse 160 mil embarazos interrumpidos por lo que se trata de una violencia "legítima e invencible", afirmó la Arquidiócesis de México.

Bajo el título "La vida no vale nada" la editorial del semanario Desde la fe indicó que los más de 160 mil "niños asesinados" son reflejo de la idiosincrasia que no valora la vida y la puede "desechar por decisiones legislativas". afirmó que propiciar el dolor y la muerte no es exclusivo de quienes están fuera de la ley, puesto que la "necrolatría" se tolera al proteger "el asesinato de indefensos a fin de que prevalezcan egoístas decisiones sobre el cuerpo: el aborto".

"Este poder de la violencia legítima e invencible que atenta contra las vidas en gestación arroja, tan sólo en la Ciudad de México, la infausta cifra de más de 160 mil niños asesinados. (") México dice honrar a sus muertos, pero paradójicamente nos sumimos en la indiferencia hacia los miles de cuerpos humanos tratados peor que basura, y que por cierto, superiores en número a las víctimas que ha arrojado la guerra contra el crimen organizado", enfatizó.

El semanario editado por la Arquidiócesis de México se cuestionó si se puede esperar algo mejor de los mexicanos "cuando avalamos con un silencio cómplice este inusitado genocidio. ¿Podemos aspirar a algo diferente cuando hemos dejado de sentir horror por el asesinato institucionalizado de miles de seres humanos indefensos en el vientre de su propia madre?".

Acusó que la sociedad se ha acostumbrado a la muerte en su forma "más denigrante" puesto que todos los días somos impactados por noticias de cuerpos desmembrados y torturados, por lo que se suplanta la esperanza de la trascendencia por el culto "macabro y atroz del sufrimiento demencial como cultura de la necrolatría".

"Todos los días la muerte pasa frente a nosotros con crudeza y horror, sin más estupor que el asombro pasajero por la nota roja que parecería lejana a nosotros con crudeza y horror, sin más estupor que el asombro pasajero por la nota roja que parecería lejana a nosotros, pero que no lo es tanto", destacó.