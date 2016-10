Presidencia debe informar sobre pactos de campaña no cumplidos

A dos años de terminar el mandato, se han cumplido 93 de los 266 compromisos asumidos

CIUDAD DE MÉXICO (30/OCT/2016).- La Presidencia de México deberá dar a conocer información sobre los acuerdos firmados por el mandatario Enrique Peña Nieto durante su campaña electoral de 2012, entre ellos los 170 que todavía no ha cumplido, afirmó hoy el órgano de transparencia del país.

En un boletín, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) señaló que deberán darse a conocer los documentos que acrediten qué acuerdos se han cumplido y cuáles no de los 266 suscritos por el ahora presidente, Enrique Peña Nieto en el marco de su campaña electoral "Te lo firmo y te lo cumplo".

A dos años de finalizar su mandato (2012-2018), se han cumplido 93 de los compromisos y 170 están pendientes, "es decir, más del 60 % del total", señaló el comisionado del INAI Óscar Mauricio Guerra.

Por ello, el órgano de transparencia dijo que la oficina de Presidencia deberá presentar un documento que "exponga los motivos por los cuales no se han cumplido todos los compromisos".

Entre los proyectos contemplados en la campaña, se canceló la construcción del tren transpeninsular Mérida-Punta Venado y el Centro de Convenciones de Córdoba, y se suspendió el apoyo para el proyecto del tren rápido Querétaro-Ciudad de México.

El posicionamiento del INAI es fruto de la respuesta que Presidencia dio a un particular que solicitó información en torno a los compromisos electorales a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Presidencia contestó a la petición de información a través de un documento con los 266 compromisos asumidos, defendiendo que estarán cumplidos cuando Peña Nieto finalice su mandato, el 30 de noviembre de 2018.

Sin embargo, el particular consideró que el documento "no es legible y no atiende por completo" su petición, por lo que presentó un recurso de revisión ante el INAI, a lo que Presidencia respondió diciendo que "no está obligada a generar un documento 'ad hoc' para atender la solicitud".

"Se comprobó que el documento entregado no da cuenta de los compromisos firmados, cuántos se han cumplido y cuántos están pendientes", precisó el INAI en su boletín.