Mujer violada en camión de ETN pide sentencia máxima para agresor

Rosa Margarita Ortiz Macías expresa su preocupación de que 'El Lagarto' obtenga un juicio abreviado

CIUDAD DE MÉXICO (28/OCT/2016).- “Quiero que por el amor de Dios le den la sentencia máxima”, dijo Rosa Margarita Ortiz Macías, que por tercera ocasión tuvo frente a sí a Ramón Martínez García, alias “El Lagarto”, quien presuntamente abusó de ella el pasado 7 de junio a bordo de un autobús de la línea ETN que circulaba por la autopista México-Querétaro.

La mujer expresó su preocupación de que Martínez García opte por el juicio abreviado y obtenga la sentencia mínima por los delitos de robo con violencia y violación, ambos con la agravante de ser cometidos a bordo de una unidad del transporte público.

La noche del pasado 7 de junio Martínez García y otro hombre presuntamente asaltaron con armas de fuego a los pasajeros de un autobús de la línea ETN en la autopista México-Querétaro, a la altura de Coyotepec, donde la mujer fue abusada sexualmente y quien exigió justicia en un video casero, que difundió en redes sociales.

La tarde del viernes se realizó la audiencia de cierre de investigación del caso, en juzgados de Cuautitlán, y la juez otorgó plazo de 10 días para que el Ministerio Público formule acusación o solicite el sobreseimiento del asunto.

Ortiz Macías estuvo presente en la audiencia, como testigo protegido. Es la tercera vez que la mujer observa a su agresor, la primera cuando la atacó, la segunda cuando lo identificó y ahora en la audiencia, a través de videocámaras.

Al término de la audiencia, Ortiz Macías externó su preocupación que Martínez García opte por el juicio abreviado y obtenga los beneficios previstos por la ley, entre ellos la sentencia mínima por los delitos que se le imputan.

Afirmó que espera que al imputado se le otorgue la sentencia máxima ya que, afirma, existen varias pruebas en su contra y en caso de salir pronto de prisión podría reincidir, lo que pondría en peligro a más mujeres.

“Lo que me preocupa es que este señor vaya a pedir el juicio abreviado y por algún motivo se lo vayan a dar, con estas nuevas leyes que protegen más a los delincuentes. La verdad me angustia, porque ni 10 años se merece, merece creo estar encerrado toda la vida, porque vuelven a delinquir, vuelven a hacer otra vez lo mismo”, aseguró.

Reiteró: “Yo pido la sentencia máxima. No sé, 30, 40 años. Estas personas si salen vuelven a hacer lo mismo”.

Ortiz Macías adelantó que escribe un libro sobre la situación que enfrentó, con el objetivo de crear conciencia entre las mujeres que no deben quedarse calladas y denunciar los hechos, para que los responsables sean castigados por sus delitos.

La mujer relató que el pasado 27 de octubre acudió al Ministerio Público Federal de Ecatepec para obtener la constancia para el Registro Nacional de Víctimas y el propio delegado en el Estado de México de la Procuraduría General de la República (PGR), Noé Sánchez Cervantes, rechazó inicialmente entregar el documento, aunque finalmente lo hizo.

“Ayer me presenté, hicimos hora y media de camino, por el tráfico y cuando llegué el Ministerio Público me dijo que no me podía dar nada por instrucciones del delegado de la PGR en el Estado de México, el licenciado Noé Sánchez Cervantes, que porque yo no era víctima, que víctima había sido la sociedad, yo no había recibido ningún agravio, más que la sociedad. Digo, ¿cómo es posible después de todo lo que me pasó y que no era ningún delito federal?”, mencionó.

Ortiz Macías lamentó la salida de Arely Gómez de la PGR, quien le otorgó todo el apoyo para investigar el caso y aportar las pruebas suficientes al mismo, aunque parece que la situación cambió.