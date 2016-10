Corrupción e impunidad, los mayores frenos para el país: Ochoa Reza

Añadió que se propone construir un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, porque una de las demandas más sentidas de la ciudadanía en todo el país en el recorrido que he hecho en los primeros 100 días como presidente del PRI, por las 32 entidades federativas, es precisamente que la ciudadanía está harta de la corrupción y de la impunidad.

"Nadie quiere más Javier Duarte, ni Guillermo Padrés, ni más Abarcas, ni más señores de las ligas. Eso no dignifica la política y no enorgullece a ningún partido político", expresó, en su participación en la IX Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol), en Morelia, Michoacán.

No podemos permitir la violencia política de género, no nos engrandece en ningún sentido y no fortalece nuestra democracia. @CopecolMx pic.twitter.com/AEBUbwijpN