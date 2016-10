Angélica Fuentes padeció violencia con su ex esposo Raúl Cervantes

Estuvo casada en el 2005 con el ahora titular de la Procuraduría General de la República

GUADALAJARA, JALISCO (28/OCT/2016).- Angélica Fuentes, ex esposa del dueño de las Chivas Jorge Vergara, estuvo casada con Raúl Cervantes Andrade, el nuevo Procurador General de la República, de quien se divorció por padecer violencia doméstica.

Se trata de una faceta de la vida de la empresaria no muy conocida de la que había hablado poco y que salió a la luz recientemente debido al nombramiento de Raúl Cervantes como titular de la PGR.

Fue el primer matrimonio de Angélica Fuentes Téllez. En el 2005 y con 42 años de edad, la originaria de Chihuahua y empresaria gasera se casó con el entonces diputado federal del PRI Raúl Cervantes.

En un programa de W Radio con Martha Debayle emitido en el 2014, Fuentes relató su experiencia. “Duré un año de casada. Me divorcié porque me golpeó.”

“Yo tenía una vergüenza terrible, no podía concebir que después de haber tenido cierto éxito en mi vida, de ser una mujer independiente y con una buena educación, me hubiera sucedido, siempre pensamos que les pasa a otras.”

Fuentes dijo que después de eso levantó un acta, se divorció y se fue. “Me escondí para que se fueran las marcas físicas y así pasó casi un año [antes de que lo pudiera contar].”

“Me di cuenta que uno de los motivos más importantes que me hizo hablar fue porque a la mujer siempre le he dicho ‘defiende tu derecho, respétate, no permitas que nadie abuse de ti’, entonces ¿cómo podía yo quedarme callada?”

En una entrevista que realizó Sabina Berman y que fue publicada en la revista Vanity Fair en el 2015, Fuentes también habló sobre lo sucedido con Cervantes y dijo que luego de levantar la denuncia en el Ministerio Público, Angélica se escondió por vergüenza y por miedo a las amenazas de Raúl Cervantes. La periodista Katia D’Artigues también retomó esta entrevista en una columna de El Universal.

A raíz de su experiencia de violencia doméstica, Angélica Fuentes creó una fundación que apoya proyectos de negocios de mujeres y que busca empoderarlas.

En el 2007 Fuentes, invitada por Jorge Vergara, asumió las riendas de Grupo Omnilife como CEO de la empresa de suplementos alimenticios. Un año después, en el 2008, se casó con Vergara.

El matrimonio duró hasta abril del 2015, cuando Vergara anunció el rompimiento y el inicio de la investigación por un presunto desfalco en la empresa.

