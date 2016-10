España avala extradición de uno de 'Los Porkys'

Las autoridades acceden a la petición de México para que Diego Cruz sea juzgado por 'pederastia'

MADRID, ESPAÑA (28/OCT/2016).- Los tribunales españoles decidieron este viernes acordar la extradición de Diego Cruz, el acusado de una violación a una menor de edad en Veracruz en 2015, detenido en Madrid este verano.

La decisión puede ser recurrida.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional anunció que accede a la petición de México para que Diego Gabriel Cruz Alonso sea juzgado por “delito de pederastia”.

El presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, cumplió con su fama de juez rápido, anticipándose mucho a los plazos previstos con su resolución. En el auto los magistrados rechazaron los argumentos de la defensa y consideran “que se dan los requisitos para acceder a la entrega, y que el delito cuya persecución se solicita la entrega es de naturaleza común, no se advierte motivación espuria en la demanda, no concurre el instituto de la prescripción dada la fecha de los hechos y no cabe apreciar circunstancias extintivas de la responsabilidad penal, siendo incuestionable la jurisdicción de México atendido el principio de territorialidad".

Respecto a la nacionalidad española del reclamado como obstáculo para su entrega, uno de los pilares de la defensa, la Sala consideró que “en manera alguna” impide la extradición. La estrategia de Cruz de intentar conmover al tribunal con un alegato final en el que lloró y reclamó ser una víctima de un complot político y mediático tampoco resultó efectiva.

Los jueces consideraron que el caso entra plenamente en los condicionantes previstos por el tratado de extradición entre España y México, ya que el delito de pederastia por el que reclama a Cruz el Juzgado Tercero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Veracruz tiene un equivalente en el ordenamiento jurídico español. Allí los hechos podrían constituir un delito de agresión sexual, con una pena superior al año de prisión que establece el tratado de extradición.

La defensa de Diego Cruz podrá recurrir el auto ante el Pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, que reúne a todos sus jueces. Si estos confirmaran el auto, sólo el Consejo de Ministros español podría frenar la extradición. Dada la firmeza del auto emitido, las posibilidades de Cruz de ganar el recurso parecen escasas.