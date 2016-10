Suegros de Duarte no podrán dejar el municipio donde residen

El juzgado concedió a los quejosos la suspensión provisional solicitada contra una probable orden de aprehensión

CIUDAD DE MÉXICO (27/OCT/2016).- Un juzgado en Veracruz concedió la suspensión provisional de amparo a Antonio Macías Yazegey y María Virginia Jazmín Tubilla Letayf, suegros de Javier Duarte, contra una probable orden de aprehensión de la autoridad judicial.

Sin embargo les negó el mismo beneficio por lo que hace a una alerta migratoria, precisó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en una nota informativa.

Al resolver los juicios de amparo 1167/2016 y 1168/2016, el Juzgado Noveno de Distrito en esa entidad concedió a los quejosos la suspensión provisional solicitada contra una probable orden de detención o aprehensión contra Macías Yazegey y Tubilla Letayf.

Respecto a la privación de la libertad (detención y/o aprehensión), la autoridad jurisdiccional puntualizó que se concedió la suspensión provisional con dos modalidades.

Si el delito imputado no es grave, se otorga para efecto de que no se prive de la libertad personal a los quejosos pero siempre que acaten algunas medidas de aseguramiento: exhibir una garantía y no ausentarse del lugar en que se encuentra su domicilio, lo cual se entiende como el municipio en el que está su hogar.

En tanto que si el delito imputado es grave, la suspensión solo producirá el efecto de que una vez que sean aprehendidos, queden a disposición de ese juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere en el lugar en que sean recluidos.

Además quedarán a disposición de la autoridad responsable respectiva, en cuanto a la secuela del procedimiento.

Por lo que hace a la alerta migratoria, se les negó la suspensión provisional debido a que se contrapone con la medida de aseguramiento consistente en que no pueden ausentarse del lugar en que se encuentra su domicilio, finaliza el texto.

Antonio Macías Yazegey y María Virginia Jazmín Tubilla Letayf son suegros de Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz que es investigado por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, entre otros.