Ejercen acción penal contra dos ex secretarios de Duarte

La Fiscalía de Veracruz consigna al ex secretario de Seguridad Pública y al ex subsecretario de Administración

XALAPA, VERACRUZ (27/OCT/2016).- El juez de Control del Distrito Judicial de Xalapa recibió la consignación en la que se ejerce acción penal en contra de dos ex secretarios de Despacho del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado ejercitó acción penal en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita; y del ex subsecretario de Administración y Finanzas y ex secretario del Trabajo, Gabriel Deantes.

Los informes revelan que a Bermúdez Zurita se le acusa de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad durante su gestión en la administración de Duarte de Ochoa.

El pasado 4 de agosto, Bermúdez Zurita renunció al cargo en medio de señalamientos de enriquecimientos inexplicables.

La dimisión del funcionario ocurrió horas después de que se filtró que cuenta, junto con su esposa, con cinco inmuebles en el complejo residencial The Woodlands Creekside Park, en Houston, Texas, Estados Unidos por un valor total de más de 2.4 millones de dólares.

El ex funcionario estatal era amigo personal del gobernador Javier Duarte de Ochoa, quien le tomó protesta como Secretario de Despacho el 8 de julio de 2011.

En tanto, a Deantes Ramos se le acusa de enriquecimiento ilícito. El amigo personal de Duarte fue Subsecretario de Administración y Finanzas en la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz y secretario del Trabajo y Previsión Social.