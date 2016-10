Sales descarta suavizar medidas especiales del 'Chapo'

El comisionado de Seguridad rechaza desde EU que se violen los derechos del recluso

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (27/OCT/2016).- El comisionado nacional de Seguridad de México, Renato Sales Heredia, rechazó la queja de la esposa y abogados de Joaquín "Chapo" Guzmán Loera de que se violan sus derechos humanos en prisión y descartó que se suavicen en este momento las medidas especiales de su reclusión.



Sales Heredia, quien realiza una visita a Washington para reunirse con académicos y expertos de centros de investigación, sostuvo que desde mayo pasado cuando fue recluido en Ciudad Juárez, "Chapo" ha recibido 33 visitas familiares y 11 visitas íntimas, así como las de sus abogados.



"No está ni incomunicado ni maltratado, recibe la visita todos los días de un enfermero penitenciario que toma sus signos vitales y dos veces a la semana del médico", indicó después de su intervención en un foro del capitalino Centro Woodrow Wilson.



Sales Heredia dejó en claro que Guzmán Loera está sujeto a "medidas de vigilancia especiales", como el monitoreo permanente, porque así lo permite la Ley de Ejecución de Sanciones para las personas vinculadas a la delincuencia organizada.



"(Son) medidas de vigilancia especiales que no se van a relativizar (...), porque esta persona se ha fugado en dos ocasiones de un penal de alta seguridad", aclaró.



Sobre la posibilidad de que el "Chapo" conviva con el resto de población penitenciaria, como desea su familia, el comisionado señaló que "en este momento eso no es posible".



No obstante, dijo que en la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) están "perfectamente dispuestos" a que se le monitoree por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).



Apuntó al respecto que la CNS está en el proceso de firmar un convenio con la CNDH para que la institución tenga una oficina en cada uno de los 21 centros penitenciarios del país.



Por la mañana, Emma Coronel, esposa de Guzmán Loera, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar sus quejas acompañada por sus abogados.



Guzmán Loera, recluido en una prisión de máxima seguridad de Ciudad Juárez, México, enfrenta un proceso de extradición a Estados Unidos.



Sobre el tema, Sales Heredia reiteró que el "Chapo" podría ser extraditado a Estados Unidos entre enero y febrero del próximo año tomando en cuenta los tiempos procesales pendientes.



Antes, durante su presentación en el Centro Woodrow Wilson, Sales Heredia presentó una radiografía de la estrategia de seguridad del gobierno mexicano y resaltó la disminución de los casos de secuestro a nivel nacional.



En 2103 se registraron mil 683 secuestros; en 2014 la cifra bajó a mil 395 y en 2015 a mil 67, señaló el funcionario.



Sales Heredia reconoció sin embargo que se requieren reformas, incluida una constitucional, para dar más garantías a las fuerzas policiales del país.



"Los policías cotidianamente arriesgasen la vida y sus derechos no son respetados", dijo. Asimismo calificó los salarios de las fuerzas municipales, de unos 300 dólares mensuales, como un "insulto".



"Si queremos que nuestra policía sea eficiente, tenemos que respetar los derechos de nuestros policías", insistió.



Sales Heredia destacó que la estrategia federal de seguridad enfatiza la prevención del delito y privilegia el uso de la inteligencia y la tecnología en el combate a la delincuencia.



Como sus 10 principales puntos enumeró la prevención del delito, la coordinación entre autoridades, la regionalización, el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de la inteligencia.



Además, la justicia penal eficaz, la participación ciudadana, la cooperación internacional, la información ciudadana y la reforma del sistema penitenciario.



La agenda del Comisionado Nacional de Seguridad incluye hablar ante el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS).