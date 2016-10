Estamos cerca de atrapar a Duarte y Padrés: Cervantes

El nuevo titular de la PGR destaca que en estos casos deben actuar con acertividad pronto

CIUDAD DE MÉXICO (27/OCT/2016).- El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, señaló que las autoridades "están cerca" de atrapar al gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, y al ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

"Me informan que sí, que están cerca, como son temas de inteligencia la acertividad con la que tenemos que actuar debe ser muy pronta", dijo a la pregunta del periodista Carlos Loret de Mola, durante su programa "Despierta".

Cervantes fue ratificado ayer miércoles por el Senado, luego de que el martes fue designado por el Presidente Enrique Peña Nieto para el cargo, en sustitución de Arely Gómez, quien ahora pasará a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El nuevo procurador evitó adelantar información sobre una posible indagatoria a Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo. "No te podría decir exactamente ahorita porque de todos los asuntos que me dieron, estoy revisando los asuntos uno por uno, de los que están en el momento oportuno estaremos dando un boletín", dijo.

El procurador ya se encuentra en contacto con los titulares de distintas dependencias, como Gobernación, Relaciones Exteriores, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la CNDH, sobre ésta última, Cervantes indicó que mañana se reunirá con el ómbudsman, Luis Raúl González.

Sobre Joaquín "Chapo" Guzmán, previó que la extradición se dé para inicios del 2017, como afirmó anteriormente Renato Sales, titular de la CNS.