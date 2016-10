Estados determinarán puentes vacacionales: SEP

Aurelio Nuño recuerda con la flexibilización del calendario escolar, las autoridades estatales tomarán estas decisiones

CIUDAD DE MÉXICO (27/OCT/2016).- Mediante la flexibilización del calendario escolar, cada entidad podrá determinar cuáles serán los puentes vacacionales que se van a tomar durante el ciclo escolar, señaló el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer.

Dijo que necesariamente son las autoridades educativas de las entidades las que decidirán sobre los puentes vacacionales. De manera que si hay escuelas que se tomen días extraordinarios a los determinados por éstas, estarán incurriendo en una irregularidad.

Esto quiere decir que el 2 de noviembre, Día de Muertos —que es considerado feriado en ambos calendarios oficiales (el de 185 y el de 200 días)—, será determinación de cada entidad si se toma los días jueves y viernes a su descanso.

“Proponemos un calendario ideal, pero las autoridades estatales pueden hacer modificaciones de acuerdo a lo que consideren más conveniente y garanticen que se dan los 200 días o los 185.

“A nosotros no nos interesa estar midiendo claramente si el día tal o el día tal hubo clases o no. Lo que nos interesa es que se cumplan los calendarios de 200 o de 185 días, y lo que más nos importa es que haya calidad en la educación y no estar sujetos a reglas burocráticas que nada más hacen perder el tiempo y no reconocen esta diversidad que tiene el país”, expresó Nuño.

El titular de la SEP informó que la flexibilidad del calendario escolar está relacionado con las necesidades de cada estado (por ejemplo, por cuestiones climáticas) y la diversidad del país, para que se puedan tomar unos días y reponer otros.