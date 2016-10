Enfrentamiento deja siete civiles armados muertos en Guerrero

Adelantan un posible desarme, acto que decidirá la Sedena, de ser necesario

CHILPANCINGO, GUERRERO (25/OCT/2016).- El gobierno estatal informó que el saldo del enfrentamiento “entre dos grupos de civiles armados” en la comunidad de Tlayolapa, Juan R. Escudero, fue de siete muertos y dos heridos, y pidió calma “cese a las hostilidades… no vengarse” a ambas partes y adelantó un posible desarme, decisión que tomará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de ser necesario.

Un día después de los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Vocería del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG) y la Secretaría de Seguridad Pública, informaron en rueda de prensa, que miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) mantienen una disputa contra el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).

“Reitero el llamado a los grupos civiles armados no le ponemos nombres: que no recurran a vengarse, a la violencia; la violencia no es el camino”, dijo Roberto Álvarez Heredia, vocero del GCG, luego de que asegurar que el gobierno que encabeza Héctor Astudillo será respetuoso con las expresiones.

Dijo: “El gobierno no puede ser permisivo ni complaciente, pero no puede dejar de buscar que las partes del conflicto resuelvan sus diferencias a través del diálogo y el acuerdo, que dejen de lado sus armas, que tengan voluntad, disposición y un respeto de nuestras leyes… Cese de las hostilidades… Existen señalamientos de la población contra los civiles armados”.

Pedro Almazán, secretario de Seguridad Pública, informó que hay al menos 200 efectivos de la Fuerza Estatal cuando pobladores bloquearon la carretera federal México- Acapulco, algunos armados, a la altura de la comunidad de El Ocotito y Juan R. Escudero, a unos 50 kilómetros éste último de Chilpancingo.

Agregó que los civiles actúan fuera de la ley, porque incluso portan armas exclusivas del Ejército.

“Se asignó a 208 policías estatales, dos camiones con antimotines, un autobús de línea y dos helicópteros”; ello, con la intención de evitar confrontaciones entre el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano (SSyJC) de la UPOEG y el FUSDEG. Mantienen vigilancia en el Valle de El Ocotito, en el municipio de Juan R. Escudero, a la mitad de Acapulco y Chilpancingo, por aire y tierra, dijo.

Xavier Olea Peláez, titular de la FGE, aseguró que se investigan los hechos y que de los dos heridos hay uno de gravedad que fue trasladado al hospital general Raymundo Abarca Alarcón, de la capital, para su atención médica. Enfatizó que el Ministerio Público llegó cuando los cuerpos habían sido llevados a sus respectivas comunidades, Tecoanapa, en el caso de UPOEG.

Los funcionarios no dieron detalles sobre la situación de siete desaparecidos que reporta UPOEG, organización que adelantó los irían a recuperar. Reconocieron que hay tensión, pero llamaron a la calma. “Es un tema del que seguramente vamos a tener más información”, declaró Álvarez.