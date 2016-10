Renato Sales rechaza violación a derechos del 'Chapo'

Aclara que se tiene una vigilancia especial, pero no que implica tratos denigrantes, sino más bien un reducido acceso a las comunicaciones y tránsito

CIUDAD DE MÉXICO (25/OCT/2016).- El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, rechazó que haya actos de tortura, discriminación o cualquier tipo de violación a los derechos humanos de Joaquín Guzmán Loera, quien se encuentra preso en una prisión federal de Ciudad Juárez, fronteriza con Estados Unidos.

En entrevista con la periodista Adela Micha, el comisionado dijo que el líder del Cártel de Sinaloa se encuentra bien de salud y que las autoridades están dispuestas para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acuda a supervisar las condiciones en las que se encuentra Guzmán.

Esto, luego que la pareja del capo, Emma Coronel, presentara una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la que denunció que “El Chapo” es sometido a supuestos malos tratos que ponen en riesgo su salud física, mental e, incluso, su vida.

Sales afirmó que Guzmán ha tenido visitas de familiares, la propia Emma y sus representantes legales. Aclaró que se tiene una vigilancia especial, pero no que implica tratos denigrantes, sino más bien un reducido acceso a las comunicaciones y tránsito.

Sobre la emboscada al convoy militar en Culiacán, que fue atribuido al Cártel de Sinaloa, específicamente a los hijos de Guzmán Loera: Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar, el comisionado recordó que el pasado sábado se dio una conferencia al respecto, encabezada por el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Gustavo Salas.

“Bueno, como bien sabes el sábado la Procuraduría General de la República, por conducto del subprocurador Salas dio una conferencia de prensa, recientemente en donde afirmó eso. No dio nombres, no dio datos en relación con si estaba confirmado que fuera este grupo o no. Eventualmente se trata de este grupo, pero nosotros tenemos que respetar la secrecía de las indagatorias”.

Sobre la detención de Felipe Flores, ex director de la policía de Iguala, indicó que hasta el momento no se tiene ninguna declaración con información nueva sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos.