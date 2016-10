Anaya buscará a Zavala para concretar reunión

El líder panista expresa interés en platicar con ella para definir candidaturas presidenciales

CIUDAD DE MÉXICO (25/OCT/2016).- Luego de que miembros del Partido Acción Nacional (PAN) pidieran a su líder que definiera si desea ser candidato a la Presidencia en 2018, Ricardo Anaya, aseguró que buscará reunirse con Margarita Zavala, quien ya expresó sus deseos de ser la candidata presidencial en ese partido.

Aunque en días pasados, Anaya ya había informado que el encuentro con la ex primera dama estaba a punto de ser una realidad, confirmó que éste no se consumó debido a que la esposa del ex presidente Felipe Calderón tuvo un problema en el ojo, sin embargo, dijo que "quedamos que una vez que ella estuviera en condiciones, nos reuniríamos". "Sí tengo mucho interés de platicar con ella", subrayó el líder del blanquiazul.

En entrevista con Luis Cárdenas, en Noticias MVS, Anaya Cortés aprovechó para volver a declarar que "por el bien de México, el PRI se tiene que ir" y comentó que "la alternativa no puede ser este populismo destructor que representa López Obrador".

"Estamos en condiciones inmejorables para, en 2018, ganar la presidencia de la República, pero un requisito indispensable es que lleguemos unidos", contestó Anaya ante los rumores que hablan de fracturas dentro de su partido y recalcó que antes de buscar la presidencia, todos sus compañeros debían concentrarse en el proceso electoral de 2017.

No es la primera vez que el político comenta que antes de pensar en la posibilidad de ser el nuevo presidente de México, debe atender sus responsabilidad al frente del instituto político que gobernó de 2006 a 2012.

"Tenemos que ser respetuosos de la ley. El artículo 226 de la ley prohíbe a estas alturas que cualquier partido político elija a los candidatos para la jornada electoral de 2018, lo que ya inició es la jornada electoral de 2017", recordó el presidente de Acción Nacional, "tenemos que concentrar nuestra energía en esa elección".

Según Ricardo Anaya, es responsabilidad de todos los panistas trabajar en pro de la unión en su partido, ya que la división en el PAN "sólo le conviene al PRI y a López Obrador".

Durante la entrevista, el panista negó ser "factor de división en el PAN" y sostuvo que "voy a poner mi máximo esfuerzo como lo he estado haciendo para que le vaya bien al PAN porque estoy consciente de que si le va bien al PAN, le irán bien a México".