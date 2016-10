Aumenta aseguramiento de niños migrantes desde 2014

De enero a julio de 2016 se han registrado nueve mil 326 menores indocumentados detenidos

CIUDAD DE MÉXICO (24/OCT/2016).- El número de menores de edad que transitan en territorio mexicano sin compañía que son asegurados por el Instituto Nacional de Migración (INM) ha ido en aumento desde 2014, según registros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En su Informe sobre la Problématica de Niños, Niñas y Adolescentes Centroamericanos en Contexto de Migración Internacional No Acompañados en su Tránsito por México y la necesidad de protección Internacional, la CNDH reporta que de enero julio de 2016 se han registrado nueve mil 326 menores indocumentados detenidos, cifras que alcanzan las reportadas en todo 2014 cuyo año cerró con el registro de 10 mil 943 detenidos.

En 2015 las cifras de menores migrantes no acompañados detenidos por autoridades migratorias prácticamente duplicó este registro de 2014, pues se tuvo un registro de 20 mil 368 detenidos.

Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, explicó que más de 90% de los menores migrantes no acompañados que transitan por nuestro país son originarios de países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Salvador, Guatemala y Honduras, que han salido de sus países huyendo de la pobreza, violencia, inseguridad y falta de oportunidades.

La falta de un registro adecuado sobre los infantes y adolescentes no acompañados que ingresan y transitan por nuestro país genera un entorno propicio para que se violen sus derechos humanos, resaltó el ombudsman nacional, quien aseguró que los menores son objetos de violencia y abusos y son

vulnerables a ser captados con mayor facilidad por el crimen organizado.

La CNDH advirtió que infantes y adolescentes indocumentados son detenidos en estaciones migratorias que no cuentan con las instalaciones adecuadas para que reciban la atención y protección que requieren y que los servidores públicos que atienden a los menores, en la mayoría de las estaciones migratorias visitadas, no cumplen con el perfil que tenga conocimientos sobre derechos humanos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

"Desde un punto de vista formal, podría suponerse que la totalidad de los servidores públicos cuentan con una formación adecuada, los testimonios recabados por la CNDH no evidenciaron que su trabajo demostrara, en los hechos, que efectivamente cuentan con la preparación requerida. En razón de ello, se considera indispensable que se adopten las medidas necesarias para garantizar que todo el personal que trabaje con o para niñas, niños y adolescentes migrantes cubra los requisitos, cuente con el perfil profesional y tenga los conocimientos necesarios para tal efecto", comentó González Pérez.

Édgar Corzo, quinto visitador general, informó que las entidades donde se registran el mayor número de menores de edad migrantes no acompañados fue en Chiapas, Veracruz y Tabasco.

En 2015 en Chiapas se contabilizaron 16 mil 758 detenidos, que representa 43% del total; en Veracruz hubo seis mil 437 detenciones, que corresponde a 16% y en Tabasco tres mil 942 menores fueron detenidos en estaciones migratorias, que significa 10% del total de detenciones realizadas en el país durante ese año.

"Estos tres estados abarcan el 69% del total de detenciones a nivel nacional. Por lo que se refiere al año en curso, 2016, se mantuvieron las mismas tendencias geográficas", informó Édgar Corzo.

Durante mayo, julio y agosto, la CNDH aplicó 650 cuestionarios en estaciones migratorias y albergues que reciben menores migrantes en los que se constató que 208 aseguraron ser originarios de Guatemala, 204 dijeron ser de Honduras, 235 de El Salvador, dos de Nicaragua y uno de Ecuador.

El informe generó propuestas dirigidas al Instituto Nacional de Migración, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral, al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a la Procuradurías de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Federación y de cada una de las entidades federativas, así como a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).

Al INM solicitó que realice acciones materiales y humanas para evitar que infantes y adolescentes en contexto de migración sean canalizados y trasladados de manera inmediata a los Sistemas DIF correspondientes y recibidos sin restricción alguna por éstos. La CNDH sugirió que el INM establezca claramente los requisitos y el perfil que deben cumplir los servidores públicos que tendrán contacto con la niñez migrante no acompañada.

La CNDH recomendó una propuesta de reforma a la Ley de Migración, su Reglamento, al Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, así como a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que se vele el Interés Superior de la Niñez.