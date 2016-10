Aprueban lineamientos para voto electrónico de mexicanos en el exterior

El INE analiza las mejores opciones para que compatriotas en EU puedan participar en las elecciones

CIUDAD DE MÉXICO (24/OCT/2016).- Con siete votos a favor y dos en contra, el Consejo General del INE aprobó los "Lineamientos para el desarrollo del Sistema del Voto Electrónico por Internet para mexicanos residentes en el extranjero".



En el marco de la segunda sesión extraordinaria de este lunes, se subrayó que ello no significa que se avale el uso de esa modalidad, sino únicamente es "el banderazo de salida" para analizar cuáles son las mejores opciones en las que podrían participar hasta 11 millones de compatriotas que radican en Estados Unidos.



El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade González, dijo que dichos lineamientos buscan garantizar que cada ciudadano en el extranjero emita solo un voto, libre y secreto, y que se garantice que realmente viva en otro país.



Andrade González expuso que en caso de que posteriormente se apoye que esta modalidad sea utilizada en las elecciones federales de 2018, deberá contar con el acuerdo de todos los partidos políticos y no habrá dudas en la seguridad del sistema.



El consejero presidente de dicho organismo electoral, Lorenzo Córdova, explicó a su vez que se busca desarrollar un sistema de votación por Internet que eventualmente sea utilizado por los connacionales en el extranjero, mediante la participación de dos empresas con estándares de seguridad similares a los que se aplican en México.



La aprobación de este proyecto no implica el ejercicio del sufragio vía Internet desde el exterior en los comicios de 2018, subrayó, pero sí es necesario analizarlo con otras que ya existen, como las urnas electrónicas y el que se emite por la vía postal.



Córdova Vianello indicó "que en el 2018 y con independencia de la decisión que se tome en el INE, debemos instrumentar el voto en el extranjero para presidente y por primera vez para senadores".



En tanto que el consejero Javier Santiago Castillo, quien votó en contra de los lineamientos, cuestionó la erogación por 180 millones de pesos que pretende realizar la instancia electoral en 2017 para la contratación de dos empresas con el fin de analizar el sufragio por Internet, sobre todo en un contexto de crisis económica en el país.



Su homólogo Marco Antonio Baños Martínez propuso analizar otras modalidades de voto electrónico desde el extranjero, y recordó que en la elecciones presidenciales de 2006 sólo se obtuvieron 32 mil 686 sufragios desde el exterior; y en los comicios de 2012, poco más de 40 mil.