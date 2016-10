Padres de los 43 inician plantón en San Lázaro

Expresan su inconformidad con el trabajo que ha hecho la Comisión Especial que da seguimiento al caso Iguala

CIUDAD DE MÉXICO (24/OCT/2016).- Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa realizan un plantón a las afueras de la Cámara de Diputados con la intención de exigir que no se detengan las investigaciones, pues argumentan que a dos años de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) sigue sin avances sustanciales.

En una carta que entregaron a los medios, expresaron que hasta ahora la Comisión Especial que revisa los sucesos de Iguala, Guerrero, “ha tenido un desempeño muy gris a favor de las víctimas. En momentos difíciles para los padres han omitido alzar la voz de respaldo a su lucha.

"Por eso no sólo han sido indiferentes e insensibles, sino que han negado que los padres puedan comparecer ante el pleno para exponer el caso, pese a la solicitud formal realizada”, señalaron.

Los padres de los normalistas aseguraron que se mantendrán en plantón indefinido afuera de la Cámara baja, hasta lograr que se agende “formalmente” una fecha para poder reunirse con los legisladores y exponer las “graves violaciones” a los derechos humanos cometidas los días 26 y 27 de septiembre de 2014.

La diputada Araceli Damián (Morena), al salir a recibirlos, externó que su bancada apoyará a los padres de familia hasta que sean recibidos por la Junta de Coordinación Política para que les puedan dar una fecha para su reunión en comisiones.

"Hasta ahora la Junta de Coordinación no ha respondido. En teoría ya no debe existir impedimento, porque ya se tiene formato, ya está la carta firmada por los padres de los 43 normalistas. Ellos no piden nada a los partidos. Los partidos mayoritarios del PRI, PAN y PRD no se ponen de acuerdo, yo espero que con esta manifestación se logre", asentó.