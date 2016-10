Anaya pone en riesgo unidad del PAN: Calderón

El ex presidente de México se une a las exigencias para que el líder panista defina sus aspiraciones

CIUDAD DE MÉXICO (24/OCT/2016).- El ex presidente Felipe Calderón aseguró que la dirigencia de Ricardo Anaya pone en riesgo la unidad del Partido Acción Nacional (PAN).

Esto ante la exigencia de que defina sus aspiraciones por la candidatura presidencial del 2018, y en caso de ser verdad, abandone la dirigencia.

"La UNIDAD del PAN es vital para el país, la dirigencia de @ricardoanayac está poniendo en riesgo esa Unidad", escribió el ex mandatario, quien retuiteó la carta emitida ayer por los blanquiazules.

La carta de los panistas

Integrantes del Partido Acción Nacional solicitaron al presidente Ricardo Anaya, tutelar por la unidad de la fuerza política, así como, garantizar imparcialidad en el proceso electoral interno rumbo a la candidatura presidencial del 2018, además de definir sus aspiraciones políticas.

Mediante una carta firmada por el ex presidente nacional, Gustavo Madero, el ex secretario de Vinculación del CEN, Jorge Camacho, el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, los senadores Ernesto Cordero y Roberto Gil, la ex diputada Eufrosina Cruz y el ex gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, señalaron a Anaya Cortés que para recuperar la Presidencia de la República en el 2018, el elemento indispensable será la unidad.

“El presidente nacional debe de ser un árbitro justo, un elemento de armonía y encuentro. No debe ser juez y parte. Es responsable de armonizar los legítimos intereses de la militancia para evitar que se conviertan en conflictos que mermen las posibilidades de triunfo”, asentaron.

La misiva firmada en su mayoría por simpatizantes de la aspirante a la candidatura presidencial del blanquiazul, Margarita Zavala, acusaron que más allá de que en público Ricardo Anaya ha negado su deseo por contender en los comicios internos del 2018, la dirigencia nacional “está utilizando” la estructura y los recursos del partido en su proyecto personal incurriendo en un “grave conflicto de interés”.