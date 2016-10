Panistas piden a Anaya definirse rumbo al 2018

Acusan que la dirigencia nacional está utilizando la estructura y los recursos del partido en su proyecto personal

CIUDAD DE MÉXICO (23/OCT/2016).- Integrantes del Partido Acción Nacional solicitaron al presidente Ricardo Anaya, tutelar por la unidad de la fuerza política, así como, garantizar imparcialidad en el proceso electoral interno rumbo a la candidatura presidencial del 2018, además de definir sus aspiraciones políticas.

Mediante una carta firmada por el ex presidente nacional, Gustavo Madero, el ex secretario de Vinculación del CEN, Jorge Camacho, el ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas, los senadores Ernesto Cordero y Roberto Gil, la ex diputada Eufrosina Cruz y el ex gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, señalaron a Anaya Cortés que para recuperar la Presidencia de la República en el 2018, el elemento indispensable será la unidad.

“El presidente nacional debe de ser un árbitro justo, un elemento de armonía y encuentro. No debe ser juez y parte. Es responsable de armonizar los legítimos intereses de la militancia para evitar que se conviertan en conflictos que mermen las posibilidades de triunfo”, asentaron.

La misiva firmada en su mayoría por simpatizantes de la aspirante a la candidatura presidencial del blanquiazul, Margarita Zavala, acusaron que más allá de que en público Ricardo Anaya ha negado su deseo por contender en los comicios internos del 2018, la dirigencia nacional “está utilizando” la estructura y los recursos del partido en su proyecto personal incurriendo en un “grave conflicto de interés”.

Le expresaron al queretano, que consideran incorrecto la utilización de los spots para posicionar su imagen personal y no de la fuerza política, ya que hasta ahora ni si quiera el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho uso de éstos de la misma forma ni cantidad en un solo año como él lo ha hecho.

Los panistas hicieron un llamado a la Comisión Nacional Permanente, a la cual pertenecen también, Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón, a atender la situación y el conflicto de interés sobre el “doble rol” que lleva el actual presidente nacional.

“Si Ricardo Anaya piensa competir, es necesario que lo asuma públicamente permitiendo que lo más pronto posible se elija a quien esté dispuesto a procurar las garantías necesarias para un proceso armónico y a conducirlo de principio a fin. Sólo un PAN unido tiene posibilidad de alzarse con la victoria. Su definición oportuna permitirá la unidad que garantice el triunfo en el 2018”, apuntaron.