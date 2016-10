Campaña de Yoplait para empoderar a mujeres provoca polémica

Según Cepal las mujeres en México dedican 53.9 horas semanales al trabajo no remunerado

CIUDAD DE MÉXICO (20/OCT/2016).- La compañía Yoplait lanzó una campaña que buscaba empoderar a las mujeres y tenía por objetivo que celebraran pertenecer a ese género que se vio envuelta en polémica en las redes sociales cuando los usuarios criticaron que se encontraba fundamentada en estereotipos.

“Brindemos por el placer de ser mujer” fue lanzado con un video que simula una taberna de estilo medieval, incluso la música busca emular al estilo de la época, donde las féminas se reúnen para brindar con yogurt mientras recitan un “himno”.

Además de las críticas que recibió por mostrar un acordeón mientras lo que se escucha es una gaita y otros errores de ambientación, la campaña sufrió severas críticas por el contenido de la letra, que además fue lanzada durante una ola de protestas en América Latina contra los feminicidios y la violencia de género.

La principal crítica de los usuarios de redes sociales fue la reiteración de estereotipos y prejuicios de carácter machista. Por ejemplo, las mujeres en el comercial celebran que pueden hacer de todo… como sus esposos.

La letra indica que salen a trabajar y regresan destrozadas “como sus esposos” pero “ellas preparan la cena”, que refuerza la idea que las labores del hogar sólo corresponden al género femenino.

Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las mujeres en México dedican 53.9 horas semanales al trabajo no remunerado, que se desarrolla mayoritariamente en la esfera privada como hacer la cena, mientras que los hombres dedican 19.2 horas semanales.

La canción llama a las mujeres a hacer ejercicio, no para estar sana, sino porque “viene el verano”, época en la que se utiliza ropa ligera, como shorts, debido al calor o se viaja a una playa y se utiliza traje de baño. El sentido de la frase termina de construirse como un “debes estar delgada para usar ropa así” cuando el siguiente estribillo dice “si no tengo ganas, no me preocupo, vacaciones en el polo norte”.

“O sea como? "brindo por ser mujer" porque ser mujer según ustedes es comprar ropa nueva, hacer la cena e ir a la clase de pilates? Wow”, escribió Tania Apolinar en la publicación del video en la página de Facebook de la marca. Incluso, hombres se sumaron a la queja por el refuerzo de estereotipos, algunos de manera irónica, otros de forma clara.

El usuario Mariano Aguirre comentó: “todo en el video esta mal, muy mal...mi parte favorita es que si les da flojera ejercitarse para vacacionar a gusto (porque sólo si tienes un cuerpo perfecto te puedes atrever a ponerte un bikini) entonces acaban en el polo norte por gordas jajajajajajajaja. Indefendible”.

“Está nefasto su comercial sexista a más no poder, apoyando los estereotipos a todo lo que da”, es el comentario de Paulina Nájera.

La presión que recibió @YoplaitMéxico en Twitter provocó que la empresa cambiara la privacidad de su cuenta, protegiendo así los tuits de la marca, que pertenece al portafolio de Sigma Alimentos. Decisión que también fue criticada en las redes sociales.