Padrés no acudirá ante Comisión Anticorrupción del PAN

El ex gobernador de Sonora no cuenta con un amparo que impida ser detenido; sus abogados sí irán

CIUDAD DE MÉXICO (20/OCT/2016).- De acuerdo con un documento publicado en las redes sociales del periodista Ciro Gómez Leyva, el ex gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padrés, no acudirá a comparecer ante la Comisión Anticorrupción del PAN, el lunes 24 de octubre a las 17 horas, debido a que no cuenta con un amparo que impida ser detenido.

El texto enviado a la Comisión de Justicia del partido, señala que en razón a la orden de aprehensión que le fue girada de manera inconstitucional, no acudirá a la audiencia físicamente como el pasado 26 de septiembre, en tanto no cuente con un amparo, por lo que solicitó hacerle llegar su respuesta a la Comisión Anticorrupción, para que se le de como presentado.

"Me fue dictada de manera inconstitucional una orden de aprehensión que estoy combatiendo mediante el juicio de amparo, razón por la cual no puedo presentarme fisícamente a la audencia en cita so pena de ser aprehendido y exhibido públicamente en beneficio de intereses espurios", afirma en el texto.

El pasado 17 de octubre, la Comisión Anticorrupción le envió al ex gobernador un citatorio para acudir a una comparecencia en el seno del órgano partidista, como parte de la investigación que enfrenta en el partido por presuntos actos de corrupción.

Padrés Elías recordó en la misiva que la resolución de retirarle sus derechos partidistas no fue unánime, ya que el panista Fauzi Hamdam, votó en contra del resolutivo, por lo que reconoció su congruencia.