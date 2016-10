Diputados guardan minuto de silencio por juez asesinado

Javier Bolaños demanda que se dé con los responsables lo más pronto posible, además de mejorar las medidas contra los jueces

CIUDAD DE MÉXICO (18/OCT/2016).- El presidente de la Mesa Directiva, Javier Bolaños (PAN), condenó el asesinato, y dijo que “es una afrenta a uno de los poderes del Estado mexicano y consecuentemente una afrenta a todo el Estado”.

Anotó que el crimen que se registró en Metepec, “no puede quedar impune”, por lo que hizo suyas las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, en el sentido de que urge que en este país se incrementen y se mejoren las medidas de seguridad para los jueces federales.

“Reconocemos que, de manera inmediata, la Procuraduría General de la República (PGR) haya atraído el caso, pero demandamos que lo más pronto posible se deslinden las responsabilidades, se dé con los culpables y se castigue de manera ejemplar a quienes perpetraron este artero” asesinato, indicó el panista.

El vicecoordinador de los diputados del PAN, Federico Döring, afirmó que es obligación del Poder Judicial brindar protección a jueces, cuando haya indicios de que alguno corre peligro para evitar casos como el de Bermúdez Zacarías.

Indicó que en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial y Oral, “ya está contemplada (la protección), lo que tiene que hacer el Poder Judicial cuando tenga indicios de que algún juez corre peligro, tiene que pedir protección”, expuso.

“Si no lo hicieron a tiempo (en el caso de Bermúdez Zacarías), es una responsabilidad del Poder Judicial, esa legislación ya existe. Hay que ver cómo funciona el Sistema que tantos años nos costó desarrollar, y no hacer de un caso donde no se pudo brindar protección a un juez, una legislación ex profeso para todos los casos”, sostuvo.

El diputado Víctor Manuel Sánchez (MC), pidió que la PGR investigue hasta las últimas consecuencias, que llegue a los responsables y se haga justicia.

“Si en este país no hay justicia y no puede estar seguro un juez federal, ya ningún ciudadano estará tranquilo”.

Condenó que se haya filtrado un video del crimen, ya que viola los derechos humanos, principios constitucionales, altera la escena del crimen y pone en riesgo la investigación, “la PGR debe indagar sobre esa filtración, haya sido del gobierno estatal o del gobierno federal y se castigue a los responsables”, asentó.