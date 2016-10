Realizan despliegue policiaco por protestas en Chenalhó

Simpatizantes de Rosa Pérez exigen su reinstalación como alcaldesa del municipio

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (18/OCT/2016).- Partidarios de la ex alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, bloquean desde ayer lunes por la noche el Palacio Estatal de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez en demanda del cumplimiento de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó la restitución de la mujer indígena en la presidencia de ese ayuntamiento de los Altos de Chiapas.

En las calles próximas al zócalo se despliegan centenares de elementos de la Policía Estatal y municipal, apoyados con vehículos y un camión- rinoceronte en previsión de riesgos de enfrentamiento, después de que esta mañana de martes decenas de seguidores del alcalde sustituto Manuel Santiz Álvarez llegaron a la ciudad y se concentran en las inmediaciones del parque 5 de Mayo, en el sector oriente.

Los simpatizantes de Rosa Pérez, que llegaron ayer lunes por la noche a la capital de Chiapas en decenas de camionetas, exigen además que el gobierno instale a Rosa Pérez en las oficinas municipales y le entregue los recursos financieros para activar la hacienda local y realizar obras e infraestructuras públicas.

Ernesto Gutiérrez, quien se asumió como uno delos representantes nombrado por 111 comunidades de Chenalhó, para encabezar con otros 14 lugareños la comisión de diálogo con la contraparte y el gobierno estatal, informó que en la protesta afuera del Palacio Estatal de Gobierno se involucran alrededor de dos mil indígenas que exigen la liberación de los recursos financieros para “el Ayuntamiento de Rosa”.

'La gente de Chenlhó está molesta “porque tiene dos meses que se emitió la resolución del Tribunal y el gobierno no ha podido reinstalar (a Rosa), ni realizar la recepción del inmueble ni liberar los recursos; han dicho los grupos contrarios, como los de Miguel Santiz Álvarez el supuesto presidente de Chenalhó, que Rosa no tiene gente, esto no es cierto”, aseguró.

El representante comunitario sostuvo que por voluntad propia hay mucha gente detrás de la alcaldesa desde el pasado 17 de agosto cuando fue desconocida mediante la violencia; “ese día el presidente del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar entregó el nombramiento a Santiz Álvarez porque el legislador fue secuestrado y vestido de mujer”.

Incluso, dijo que el secretario general de Gobierno Juan Carlos Gómez Aranda, aseguró que el relevo en el mando político de Chenalhó se realizó “democráticamente”, aunque nunca se presentaron otras organizaciones, es decir “sólo el grupito de Miguel Santiz”, ésa es la razón de la protesta, la cual se

mantendrá hasta que haya solución, aseveró Ernesto Gutiérrez.

El entrevistado agregó que en apoyo a Rosa Pérez en Chenalhó todavía hay mucha gente pendiente y advierten que vendrá más.

“Si no hay solución, si pasa algo, los responsables serán el gobierno estatal, el Congreso local y Hacienda del Estado, porque ésta no ha liberado los recursos”, advirtió.

El bloqueo al Palacio Estatal de Gobierno retuvo en su interior a varios funcionarios, empleados y policías que esta tarde dejaron el inmueble tras acordarlo con los inconformes.