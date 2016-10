Aun con recorte, programas de Sedesol están seguros: Miranda Nava

En su visita a Guadalajara, el secretario garantiza que los beneficiados no serán afectados

GUADALAJARA, JALISCO (18/OCT/2016).- Pese a los recortes al Presupuesto de Egresos Federal 2017, los programas de apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) están asegurados para el próximo año, anunció el titular de la dependencia federal, Luis Enrique Miranda Nava.

En su visita a Guadalajara para la entrega de apoyos en el evento "Empoderamiento de las mujeres a través del Desarrollo Social", en el Teatro Degollado, se comprometió con las mujeres jaliscienses a continuar con los programas sociales.

"Sedesol no va a crecer al ritmo que venimos creciendo, pero no se van a disminuir los programas que ya están etiquetados, es decir, no va a haber un adulto mayor que se vaya a quedar sin su pensión que ya tiene, o una mujer de Prospera, un joven o un comedor comunitario, vamos a tratar de eficientar nuestro gusto y hacer más por menos".

Dijo que se hará lo posible por ampliar el número de personas que reciben el apoyo de programas como Comedores Comunitarios, Prospera e incorporación al Seguro Popular.

"Seguro de vida ya está contemplado, ya llegamos a la meta, y Adultos Mayores sí se va a ampliar".

En el caso de Jalisco, mencionó que se ampliará el padrón de beneficiarios en el Estado, aunque no mencionó en qué porcentaje.

El secretario y el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval Díaz, entregaron certificados de apoyo a mujeres de diferentes colonias, entre ellas, una señora de 116 años.

Además del evento en el Degollado, las autoridades federales y estatales acudieron a recorrer la feria de los servicios de la Sedesol, en donde se ofrecen los programas sociales.



EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR