El PRI actúa contra Duarte porque ya no lo necesita, afirma Anaya

Asegura que en el PRI no se ejercieron acciones contra Duarte porque ''eran elecciones y necesitaban su ayuda''

CIUDAD DE MÉXICO (18/OCT/2016).- Luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitara una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte de Ochoa, gobernador con licencia de Veracruz, el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, dijo que el PRI apoya el proceso contra el político porque "sólo sanciona lo que es indefendible".

"Sólo sancionan a quien ya no necesitan", opinó el líder del blanquiazul y aseguró que en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no se ejercieron acciones contra Duarte, a quien muchos culpan de la crisis que atraviesa Veracruz, porque "eran elecciones y necesitaban su ayuda".

En entrevista con Luis Cárdenas, en Noticias MVS, Anaya comentó que los integrantes del tricolor no actúan en contra de otros gobernadores señalados por actos ilegales porque aún tienen utilidad para el partido: "No hacen nada porque en realidad no les interesa la justicia; lo que están haciendo es venganza", opinó.

El dirigente de Acción Nacional también aprovechó para defenderse de las acusaciones de Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI, quien asegura que Anaya sostuvo una reunión con Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora y sobre quien pesa una orden de presentación.

"No perdamos de vista cuál es su objetivo", señaló Ricardo Anaya: "Lo que quiere el PRI es que la gente se desanime, que la gente piense que todos los políticos somos iguales".

El líder del PAN pidió a Ochoa que "deje de decir mentiras" y volvió a argumentar que es falso que en su partido se intente encubrir a Padrés.

Según explicó Anaya, el ex gobernador de Sonora compareció en las oficinas de la Comisión Anticorrupción del PAN —que no están en el CEN— el 26 de septiembre y fue hasta el 29 de septiembre que se supó que las autoridades lo buscaban, por lo que el PAN "no fue omiso" al no dar aviso a la policía.

Guillermo Padrés, mandatario sonorense de 2009 a 2015, es acusado de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos.

"Ningún partido político está exento de que alguno de sus militantes cometa un acto de corrupción", explicó el panista y aceptó que el instituto político que dirige tiene la responsabilidad de hacerse cargo "de estos problemas".

Para Ricardo Anaya, la corrupción es el principal problema que aqueja al país: "Creo que hemos tocado fondo en materia de corrupción como país; no hay peor ciego que el que no quiere ver".

El dirigente de Acción Nacional volvió a ser cuestionado sobre si buscará la presidencia en 2018, a lo que Anaya contestó "Agradezco las muestras de cariño pero estoy concentrado en mi responsabilidad como dirigente nacional del PAN".

Ricardo Anaya Cortés comentó que está concentrado en las próximas elecciones que habrá en el país y reconoció que es probable que en próximos días sostenga un encuentro con la ex primera dama Margarita Zavala.